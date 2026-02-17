Za podsticaje isplaćeno 7,5 miliona KM

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, isplatilo je danas 7.535.628 KM za podsticaje u poljoprivredi i to za 880 korisnika.

Isplaćena je premija za povrće za 2025.godinu u iznosu od 4.621.566 KM za 375 korisnika

Za regres po hektaru sjetvene površine za soju i suncokret isplaćeno je 2.428.063 KM za 490 korisnika.

Za premiju za sjemenska strna žita isplaćeno je 386.009 KM za pet korisnika.

Republika Srpska Počela isplata naknade za borce

Isplaćena je i premija za proizvedenu i prodanu heljdu i aromatično i ljekovito bilje u iznosu od 99.988 KM za 10 korisnika.