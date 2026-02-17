Logo
Za podsticaje isplaćeno 7,5 miliona KM

17.02.2026

14:44

За подстицаје исплаћено 7,5 милиона КМ
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, isplatilo je danas 7.535.628 KM za podsticaje u poljoprivredi i to za 880 korisnika.

Isplaćena je premija za povrće za 2025.godinu u iznosu od 4.621.566 KM za 375 korisnika

Za regres po hektaru sjetvene površine za soju i suncokret isplaćeno je 2.428.063 KM za 490 korisnika.

Za premiju za sjemenska strna žita isplaćeno je 386.009 KM za pet korisnika.

Паре

Republika Srpska

Počela isplata naknade za borce

Isplaćena je i premija za proizvedenu i prodanu heljdu i aromatično i ljekovito bilje u iznosu od 99.988 KM za 10 korisnika.

