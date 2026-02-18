Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

Više od 550 nastavnika i čak 1/3 studenata koji dolaze iz centralne Srbije mogli bi ostati bez prava na nesmetan boravak i rad u Kosovskoj Mitrovici.

Univerzitet kao ključna obrazovna institucija, našla se na udaru ovog zakona, a još veći problem predstavlja da većina njih ne posjeduje dokumentaciju od strane prištinske vlasti, a ko nema dokumentaciju, stupanjem zakona na snagu ne može da se zadrži na Kosovu duže od tri dana, bez relevantnog razloga.

"Ako želite da boravite duže od tri dana morate da navedete razlog taj razlog mora da bude po procjeni policije Prištine opravdan jedan od razloga je rad studiranje u akreditovanoj instituciji ukoliko nije akreditovana u Prištini vi ćete dobiti odbijenicu, bićete protjerani ili podvrgnut nekoj prekršajnoj i krivičnoj sankciji i biće vam zabranjen ulazak sljedeći put", kaže Duško Čelić, docent Pravnog fakulteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Praktično, to znači da bi nastavnici, studenti, ljekari, povratnici, bili tretirani kao strani državljani bez regulisanog statusa, ukoliko ne ispune uslove koje propisuju institucije u Prištini. Pravnici u tome vide širi obrazac institucionalnog pritiska.

"Svugdje na prostorima bivše Jugoslavije gdje srpski narod nije inkorporisan u ustavni poredak na takav način da je u stanju da zaštiti sopstvena ljudska i građanska prava, dolazi do sistematskog progona. Pa do ove situacije na Kosovu gdje se uporno od 2008 godine vrši sistemski progon i nastavlja protjerivanje stanovništva koji je vršen na divlji način desetinama godina prije toga", kaže Ognjen Tadić, pravnik.

Pored pravnih, otvaraju se i bezbjednosna pitanja – da li je riječ o administrativnoj proceduri ili političkoj poruci usmjerenoj ka preostalim institucijama Srbije na Kosovu.

"Nakon potpisivanja kumanovskog sporazuma i rezolucija 12 44 je samo nastavak pritiska sa ciljem da se pokrene i očisti od Srba očito da je na ovaj način jedan od tih modaliteta pri čemu se vrši pritisak na preostale institucije države Srbije koje su prisutne na prostoru Kosova i ovo je jedan od načina da se pokuša da se i taj dio stavi pod kontrolu nelegitimnih kosovskih vlasti", kaže Saša Mićin, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci.

Iako je primjena zakona u ranijim slučajevima odlagana uz posredovanje međunarodne zajednice, neizvjesno je da li će i ovoga puta doći do odgađanja. Do tada, status Srba na Kosovu ostaje pravno otvoreno pitanje.