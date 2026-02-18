Ko ovo uči djecu: Mališan snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

Na društvenim mrežama osvanuo je šokantan snimak koji je izazvao buru reakcija.

Na njemu se vidi dečak, star između 8 i 9 godina, kako u supermarketu izgovara riječi koje su mnoge ostavile bez teksta - naziva Srbiju "najomraženijom zemljom na svijetu".

Dok šeta kroz prodavnicu, dječak nailazi na popularne keksiće - noblice. Tu se zaustavlja i izgovara: "Ovo nikada nemoj da kupiš".

"Nikad, nikad nemoj da kupiš ovo. Ovo je iz Srbije. Niko ne voli Srbiju. Srbija je najomraženija država na svijetu", rekao je dječak, uz gestikulaciju glavom koja je dodatno pojačala njegovu poruku.

Video je brzo postao viralan, a komentari su se nizali. Mnogi su bili šokirani time što roditelji mogu svoju djecu učiti mržnji, a bilo je i onih koji su stali u odbranu Srbije.

"Srbija je lijepa zemlja sa predivnim ljudima, žalosno je tako nešto učiti dijete", "Bravo majko, djeca se uče mržnji od malih nogu…", "Ne mogu da vjerujem šta pričaš", "Ja sam iz Bosne i mnogo volim Srbiju i noblice", bili su samo neki od komentara koji su iskazivali podršku Srbiji.

Međutim, bilo je i komentara koji su podržali dječakove riječi, što je dodatno zabrinulo mnoge korisnike društvenih mreža.

"Ja sam Hrvatica, bravo mali", "Pametno dijete", "Bravo mali", bili su neki od njih, pokazujući da su podjele i dalje prisutne.

Ovaj snimak je još jednom pokrenuo pitanja o tome kako se djeca uče o međusobnim odnosima i koliko je važno promovisati toleranciju i razumijevanje od najranijeg uzrasta, piše "Telegraf".