Logo
Large banner

Borba trajala dvije godine: Preminuo Stefan Đukić, sada je „tamo gdje ga ništa ne boli“

Izvor:

Večernje novosti

18.02.2026

15:12

Komentari:

0
Преминуо Стефан Ђукић (29), за чије је лијечење цијела Србија сакупљала новац претходне двије године
Foto: Facebook

Vrščanin Stefan Đukić (29), za čije je liječenje cijela Srbija sakupljala novac prethodne dvije godine, izgubio je bitku sa najrijeđim oblikom karcinoma na svijetu – histiocitnim sarkomom.

Njegova sahrana obaviće se u četvrtak, 19. februara, u 11 časova na Novom groblju u Vršcu.

Ovu žalosnu vijest saopštio je njegov otac Dragoslav, koji se do posljednjeg dana borio za svog sina i molio da finansije ne budu prepreka njegovom izliječenju. Nažalost, poslije dvije godine liječenja u zemlji i inostranstvu, i amputiranja noge, Stefan više nije izdržao.

Od njega se na društvenim mrežama opraštaju rodbina, prijatelji, poznanici, sugrađani – svi jednoglasni u stavu da je „otišao tamo gdje ga više ništa ne boli“.

-Stefan je oko sebe imao čitavu vojsku podrške i branitelja. Sve nas je podigao na noge i svi smo smerno gledali u njegovom pravcu. Ljubavlju smo davali podršku njegovom životu, a on nas je osnaživao svojim prisustvom, mudrošću i istrajnošću. Njegova energija, blagost i toplina ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga poznavali – jedan je od komentara.

Stefanu je histiocitni sarkom – vrsta karcinoma koju ima jedan od milion stanovnika naše planete – dijagnostikovan 2024. godine. Ljekari su mu tada prognozirali samo dva mjeseca života, ali je on izdržao mnogo duže. Zahvaljujući svojoj borbi i voljom za životom, postao je medicinski fenomen, ali, nažalost, nije uspio da se izbori do kraja, do izlječenje.

Podijeli:

Tagovi :

Stefan Đukić

karcinom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Неко је за лијечење грађања БиХ донирао пола милиона КМ

Društvo

Neko je za liječenje građanja BiH donirao pola miliona KM

1 h

0
Почела исплата неопорезиве помоћи радницима

Ekonomija

Počela isplata neoporezive pomoći radnicima

1 h

0
Покушавала 25 година да оде на Острог, када је успјела доживјела је нешто нестварно

Društvo

Pokušavala 25 godina da ode na Ostrog, kada je uspjela doživjela je nešto nestvarno

1 h

0
Преминула супруга Радована Караџића

Društvo

Preminula supruga Radovana Karadžića

1 h

3

Više iz rubrike

Преминуо младић који је имао тешке повреде главе: Ево шта је полиција пронашла у његовом стану

Srbija

Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

2 h

0
Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

Srbija

Ko ovo uči djecu: Mališan snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

3 h

1
Аутомобил прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Srbija

Automobil sa srpskim tablicama prekriven zastavom sa obilježjima terorističke OVK

5 h

0
Опасна превара не стаје: Ако вам стигне ова порука, никако не отварајте

Srbija

Opasna prevara ne staje: Ako vam stigne ova poruka, nikako ne otvarajte

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner