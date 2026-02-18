Borba trajala dvije godine: Preminuo Stefan Đukić, sada je „tamo gdje ga ništa ne boli“

Vrščanin Stefan Đukić (29), za čije je liječenje cijela Srbija sakupljala novac prethodne dvije godine, izgubio je bitku sa najrijeđim oblikom karcinoma na svijetu – histiocitnim sarkomom.

Njegova sahrana obaviće se u četvrtak, 19. februara, u 11 časova na Novom groblju u Vršcu.

Ovu žalosnu vijest saopštio je njegov otac Dragoslav, koji se do posljednjeg dana borio za svog sina i molio da finansije ne budu prepreka njegovom izliječenju. Nažalost, poslije dvije godine liječenja u zemlji i inostranstvu, i amputiranja noge, Stefan više nije izdržao.

Od njega se na društvenim mrežama opraštaju rodbina, prijatelji, poznanici, sugrađani – svi jednoglasni u stavu da je „otišao tamo gdje ga više ništa ne boli“.

-Stefan je oko sebe imao čitavu vojsku podrške i branitelja. Sve nas je podigao na noge i svi smo smerno gledali u njegovom pravcu. Ljubavlju smo davali podršku njegovom životu, a on nas je osnaživao svojim prisustvom, mudrošću i istrajnošću. Njegova energija, blagost i toplina ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga poznavali – jedan je od komentara.

Stefanu je histiocitni sarkom – vrsta karcinoma koju ima jedan od milion stanovnika naše planete – dijagnostikovan 2024. godine. Ljekari su mu tada prognozirali samo dva mjeseca života, ali je on izdržao mnogo duže. Zahvaljujući svojoj borbi i voljom za životom, postao je medicinski fenomen, ali, nažalost, nije uspio da se izbori do kraja, do izlječenje.