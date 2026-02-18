Preminula supruga Radovana Karadžića

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, preminula je danas u Istočnom Sarajevu u 81. godini, potvrđeno je u Bolnici "Srbija".

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

Mjesto i datum sahrane biće naknadno saopšteni.