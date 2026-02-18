Bingo kroz projekat „Odvažne i hrabre“ ponovo izdvaja 50.000 KM za poduzetnice širom BiH

Bingo i ove godine stoji uz žene koje imaju ideju i hrabrost da pokrenu ili razviju vlastiti biznis. U okviru 11. izdanja projekta „Odvažne i hrabre“, Bingo će dodijeliti grantove u ukupnom iznosu od 50.000 KM, pružajući konkretnu podršku poduzetnicama širom Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnje izdanje donosi i Bingo Poduzetničku akademiju. Po prvi put, učesnice će učiti od stručnjaka koji grade najveću domaću poslovnu grupaciju. Kroz praktične primjere i mentorstvo, žene će razvijati svoje ideje, učiti kako ih pozicionirati, oblikovati cijene, izaći na tržište i izgraditi održiv poslovni model.

„Želimo ženama koje imaju ideju i hrabrost da pokrenu ili razviju vlastiti biznis pružiti konkretnu podršku. To uključuje značajna finansijska sredstva, ali i znanje i iskustvo iz realnog poslovnog sistema. Zaista smo ponosni da kroz svoje društveno odgovorne projekte Bingo kontinuirano doprinosi boljem kvalitetu života u cijeloj BiH“, izjavila je Amina Čeliković iz marketing sektora kompanije Bingo.

Kompanija Nestle i ove godine podržava projekat.

„Vjerujemo u inicijative koje pružaju pristup znanju, mentorstvu i stvarnim prilikama za razvoj jer one doprinose održivijim i otpornijim zajednicama. Naše partnerstvo u potpunosti je usklađeno s Nestle smjernicama za Inclusion, Equity & Diversity, i drago nam je što zajedno doprinosimo stvaranju inkluzivnijeg poduzetničkog okruženja“, rekao je Almir Sivić-Softrić, direktor kompanije Nestle u BiH.

Pored kompanije Nestle, projekat su podržali Oaza, Bambi sa brendom Plazma kocka, te Štark sa brendom Bananica, zatim Dita, Libresse, Rafaelo, Nutrino Lab, Orbit i Švarckopf Glis kao prijatelji projekta. Zahvaljujući ovoj saradnji, podrška ženama poduzetnicama postaje zajednički napor jer kupci, birajući ove proizvode, učestvuju u realizaciji projekta „Odvažne i hrabre“.

Prijave su otvorene od 18. februara do 8. marta. Onlajn glasanje za odabir dobitnica trajaće od 16. do 27. marta, dok je finale projekta i proglašenje pobjednica planirano za 1. april 2026. godine.

Više informacija o načinu prijave i selekcije pogledajte na linku: https://www.bingotuzla.ba/odvazneihrabre/.