Više od 70 tačaka pred banjalučkim odbornicima

Izvor:
SRNA
18.02.2026
14:34
Komentari:0
Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka zakazana je za sutra, a pred odbornicima se nalazi dnevni red sa 72 tačke.
Među tačkama su brojni regulacioni planovi, kao i veliki broj izvještaja i programa rada gradskih ustanova i preduzeća, te pitanja uređenja građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje.
Na predloženom dnevnom redu je i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. i 2025. godinu, te prijedlog odluka o povećanju visine cijene nepokretnosti po zonama u gradu.
Početak sjednice zakazan je za 9.00 časova.
