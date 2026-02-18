Više od 70 tačaka pred banjalučkim odbornicima

Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka zakazana je za sutra, a pred odbornicima se nalazi dnevni red sa 72 tačke.

Među tačkama su brojni regulacioni planovi, kao i veliki broj izvještaja i programa rada gradskih ustanova i preduzeća, te pitanja uređenja građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje.

Na predloženom dnevnom redu je i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2024. i 2025. godinu, te prijedlog odluka o povećanju visine cijene nepokretnosti po zonama u gradu.

Početak sjednice zakazan je za 9.00 časova.