Hoće li Karadžić biti privremeno pušten?

Supruga Radovana Karadžića, Ljiljana, preminula je danas u 81. godini. Hoće li prvi predsjednik Republike Srpske prisustvovati sahrani supruge odlučiće Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove.

Riječ je o nečemu što je bilo tretirano kao izuzetak, a ne pravilo, kada su u pitanju humanitarni razlozi poput sahrana članova porodice.

Sud je u više navrata odobravao privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

Dušanu Fuštaru (2003) odobreno je privremeno odsustvo kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu ocu.

Društvo Preminula supruga Radovana Karadžića

Blagoje Simić (2004) takođe je dobio dozvolu privremenog puštanja radi održavanja parastosa ocu.

Sa druge strane, Vinku Pandureviću (2007) iz istih razloga je zahtjev odbijen.

Karadžić već jednom odbijen

Radovan Karadžić je već podnosio zahtjev za privremeno puštanje na slobodu kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu svom mlađem bratu Ivanu. Tužilaštvo se tada oštro protivilo, navodeći da bi njegovo puštanje izazvalo uznemirenost žrtava i da postoji rizik od bjekstva.

ATV je poslao upit Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove da li će Karadžić biti privremeno pušten. Po dobijanju odgovora blagovremeno ćemo informisati čitaoce.