Radanović: Karan nastavlja politiku zaštite Republike Srpske

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH čestita Siniši Karanu izbor za predsjednika Republike Srpske i očekuje da će Karan nastaviti politiku zaštite Ustava i nadležnosti Republike Srpske koju je vodio, vodi i vodiće Milorad Dodik, izjavio je danas predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

"Siniša Karan je čovjek koji je tokom službovanja u različitim organima Republike Srpske štitio interese Republike, argumentovano, pozivajući se na propise domaćeg i međunarodnog prava. Ljudi kao Karan najbolje razumiju da bez Republike Srpske, Srbe mogu ponovo zadesiti genocidi i etnička čišćenja", naglasio je Radanović za Srnu.

On je podsjetio da Karan potiče iz sela Rašćani pored Duvna, današnjeg Tomislavgrada, da je u ratu ostao bez doma i ognjišta, a cijela njegova bliža i dalja familija, svoj spas i sreću našla je u Republici Srpskoj.

"Siguran sam da će Karan uložiti napor da Republika Srpska sačuva svoje ustavne i zakonske nadležnosti, i da će on lično nastaviti politiku zaštite Ustava i nadležnosti Republike Srpske, politiku koju je vodio, vodi i vodiće Milorad Dodik", dodao je Radanović.

Novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan položio je juče svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.