Meta najavila veliku promjenu od aprila, jedna grupa posebno pogođena

18.02.2026

13:34

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Meta gasi poseban sajt za Messenger. Od aprila, Messenger.com više neće biti dostupan, a svi korisnici biće preusmjereni na Fejsbuk.

Ovo znači slanje poruka preko zasebnog veb interfejsa više neće biti moguće. Ako želite da nastavite da se dopisujete u pregledaču, koji ima gotovo identičan interfejs kao dosadašnji Messenger sajt.

zlostavljanje

Svijet

Pooštrene kazne za zlostavljanje djece: Evo koliko će robijati pedofili koji vrebaju po internetu

Kompanija je potvrdila da će svi koji pokušaju da otvore Messenger automatski biti preusmjereni na Fejsbuk.

Najviše će biti pogođeni korisnici sa deaktiviranim Fejsbuk nalogom. Za njih će jedina opcija ostati mobilna aplikacija (ili aktivacija naloga).

Meta nije otkrila zbog čega ukida Messenger.com, ali ovo nije prvi put da povlači sličan potez. U decembru prošle godine kompanija je ukinula i Messenger aplikacije za Windows i Mac, piše Smartlife.

