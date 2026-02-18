Logo
Pooštrene kazne za zlostavljanje djece: Evo koliko će robijati pedofili koji vrebaju po internetu

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

13:33

Komentari:

0
zlostavljanje djece
Foto: Pixabay

Parlament Bugarske usvojio je izmene Krivičnog zakonika kojima se značajno pooštravaju kazne za seksualne zločine nad djecom i maloljetnicima.

Izmjene je izglasala Narodna skupština Bugarske, a njima se krivična djela nad djecom mlađom od 16 godina izjednačavaju sa djelima protiv maloljetnika, što donosi strože kazne i širi obuhvat sankcionisanja.

Prema predloženim rješenjima, za seksualni odnos sa djetetom mlađim od 16 godina predviđena je kazna zatvora od dvije do osam godina, što je do sada važilo za krivična djela nad maloljetnicima.

Za blud sa djetetom mlađim od 16 godina koje se bavi prostitucijom kazna će iznositi od tri do deset godina zatvora, dok je važeći zakon predviđao maksimalno tri godine.

Posebno je pooštren tretman silovanja djevojčice mlađe od 16 godina, za koje će ubuduće biti zaprijećena kazna od 10 do 20 godina zatvora.

Kazne i za "onlajn vrbovanje" djece

Izmjene obuhvataju i takozvano "onlajn vrbovanje" djece. Osobe koje pokušaju da uspostave kontakt sa učenicima radi seksualnih odnosa ili proizvodnje pornografskog materijala suočiće se sa kaznom od tri do deset godina zatvora i novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 evra.

Iste sankcije predviđene su i za podstrekivanje maloljetnika da učestvuju u takvim aktivnostima.

Takođe, od tri do deset godina zatvora prijetiće i onima koji primoravaju šesnaestogodišnjake da gledaju pornografski materijal, dok su ranije kazne iznosile između tri i sedam godina.

Glasanje u parlamentu

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju sa 141 glasom "za" i 27 uzdržanih. Među uzdržanima su bili poslanici stranke Vozraždane i tri poslanika Bugarske socijalističke partije.

Amandmani će sada biti razmotreni u drugom čitanju, nakon čega će parlament donijeti konačnu odluku o njihovom usvajanju.

Bugarska

obljuba maloljetnice

