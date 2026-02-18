Muškarac proveo 93 dana pod vodom i izašao 10 godina mlađi

Zamislite da provedete više od tri mjeseca ispod površine okeana i potom se vratite na kopno podmlađeni čitavu deceniju. Upravo to se dogodilo Džozefu Dituriju, čiji poduhvat nije bio tek avantura, već dio ozbiljne naučne studije o efektima boravka u hiperbaričnim uslovima.

Dituri je boravio u kapsuli površine oko 100 kvadratnih stopa (nešto manje od 10 kvadratnih metara), oborivši prethodni svjetski rekord u dužini boravka pod vodom, koji je iznosio 73 dana.

Međutim, mnogo veću pažnju od samog rekorda izazvali su rezultati medicinskih testiranja nakon njegovog povratka. Prema nalazima, Dituri je uspio da preokrene određene pokazatelje starenja i iz eksperimenta izađe „10 godina mlađi“.

Promjene na ćelijskom nivou

Nakon povratka na kopno, ljekari su utvrdili da su njegovi telomeri – zaštitne kapice DNK na krajevima hromozoma, koje se prirodno skraćuju kako starimo – bili za 20 odsto duži nego prije početka eksperimenta.

Istovremeno, broj njegovih matičnih ćelija naglo je porastao, a brojni zdravstveni parametri pokazali su značajno poboljšanje, što je izazvalo veliko interesovanje stručne javnosti.

Bolji san, niži holesterol, manje upale

Prednosti se nisu zaustavile na ćelijskom nivou. Dituri je zabilježio znatno bolji kvalitet sna – između 60 i 66 odsto noći provodio je u dubokoj REM fazi sna.

Njegov nivo holesterola smanjen je za 72 poena, dok su markeri upale prepolovljeni. Ove promjene pripisuju se boravku u okruženju pod povišenim pritiskom, za koji je već poznato da može imati višestruke blagotvorne efekte na organizam.

Hiperbarična medicina – terapija budućnosti?

Sličan princip koristi se u hiperbaričnim komorama, koje se već primjenjuju u medicini radi poboljšanja funkcije mozga i jačanja kognitivnih sposobnosti. Diturijev dugotrajni boravak pod vodom omogućio je naučnicima da prate kako ljudsko tijelo reaguje na produženu izloženost takvim uslovima.

U intervjuu za britanski „Dejli mejl“, Dituri je govorio o potencijalnoj budućoj primjeni hiperbarične medicine.

„Potrebno vam je jedno ovakvo mjesto, odsječeno od spoljašnjih aktivnosti. Pošaljite ljude ovdje na dvonedjeljni odmor, gdje mogu da se opuste, da im se stopala njeguju i da iskuse prednosti hiperbarične medicine“, rekao je.

Disciplina i fizička forma pod vodom

Iako je raspolagao minimalnom opremom za vježbanje, Dituri je uspio da održi kondiciju. Treninzi su trajali po sat vremena, pet puta sedmično, a koristio je isključivo elastične trake za otpor, prenosi Mirror.

Na taj način sačuvao je mišićnu masu koju je izgradio, a zabilježio je i značajna poboljšanja metabolizma, postigavši vitkiju tjelesnu građu.

Njegov broj matičnih ćelija, koje se dovode u vezu sa regeneracijom organizma i usporavanjem vidljivih znakova starenja, povećao se čak deset puta.