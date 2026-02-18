Horoskop za 18. februar: Kome se smiješi nova ljubav?

18.02.2026
Šta nam zvijezde donose danas?
Moguće je da započnete nešto novo ili promijenite način rada. Želite više pažnje i iskrenosti. Slobodni mogu drugačije pogledati osobu koju već poznaju. Moguća napetost.
Savjet ministara o privremenoj zaštitnoj mjeri na uvoz čelika
Dobar dan za finansije, planiranje troškova i papirologiju. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili svakodnevne obaveze. Osjetljiv stomak.
Naglašeni su razgovori i dogovori. Više manjih obaveza tokom dana. Zapisujte važne stvari. Slobodni mogu započeti neočekivano dopisivanje. Mentalni umor.
Fokus na domu, porodici ili radu od kuće. Ne forsirajte velike poteze. Partner traži više bliskosti. Slobodni razmišljaju o prošlosti. Osjetljiv želudac.
Kombijem pokosio državljanku BiH, teško je povrijeđena
Bavite se organizacijom i završavanjem započetog. Zauzeti žele više pažnje. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz društvo. Pad energije.
Dobar dan za planiranje i sređivanje obaveza. Manje promjene su moguće. Razgovori o zajedničkim obavezama. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao. Osjetljiv probavni sistem.
Naglasak na saradnji i odnosima s kolegama. Moguć novi dogovor. Želite više zajedničkog vremena. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Napetost u donjem dijelu leđa.
U lavini nestalo 10 skijaša
Fokus na finansijama i zajedničkim resursima. Provjerite račune. Moguć ozbiljan razgovor koji donosi razjašnjenje. Umor, bez većih problema.
Fokus na klijentima i saradnicima. Dobar dan za razgovore. Partner traži više pažnje. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili mreže. Osjetljivost zglobova.
Radna rutina i obaveze su u prvom planu. Dobar dan za organizaciju. Stabilan period u vezi. Slobodni mogu upoznati nekoga na poslu. Moguća ukočenost.
I danas protesti u Sarajevu
Kreativne ideje i lični izraz dolaze do izražaja. Radite ono što volite. Zauzeti žele više slobode. Slobodni mogu upoznati osobu kroz hobi ili izlazak. Nervna napetost.
Više se oslanjate na intuiciju i rad u tišini. Dobar dan za planiranje. Zauzeti žele više nježnosti. Slobodni mogu upoznati osobu kroz prijatelje. Jačajte imunitet.
