Logo
Large banner

UN: Dokumenti o Epstajnu ukazuju na moguće zločine protiv čovječnosti

Izvor:

Agencije

18.02.2026

07:08

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Specijalisti za ljudska prava Ujedinjene nacije upozorili su da dosjei povezani sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefri Epstajn ukazuju na postojanje globalne kriminalne mreže koja bi mogla predstavljati zločine protiv čovječnosti.

Navodi se da su zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država počinjeni u kontekstu supremacističkih uvjerenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Ti zločini pokazuju komodifikaciju i dehumanizaciju žena i djevojčica, prenio je Reuters.

илу-Београд-09122025

Srbija

Žena upozorila sugrađane: ''Stariji muškarac u centru grada se baca na automobile''

Pravni prag zločina protiv čovječnosti

Specijalisti UN istakli su da su razmjere, priroda i transnacionalni domet zločina nad ženama i djevojčicama toliko ozbiljni da bi se za neke slučajeve moglo smatrati da ispunjavaju zakonski prag zločina protiv čovječnosti.

Oni su naglasili da optužbe iz dosjea zahtijevaju nezavisnu, temeljnu i nepristrasnu istragu, kao i utvrđivanje načina na koji je bilo moguće da se takvi zločini dešavaju tokom dužeg vremenskog perioda. Američko Ministarstvo pravde nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Objavljivanje dosjea i sporne redakcije

Zakon koji je u novembru prošle godine, uz široku dvostranačku podršku, usvojio Kongres SAD nalaže javno objavljivanje svih dokumenata povezanih sa Epstajnom. Stručnjaci UN izrazili su zabrinutost zbog, kako su naveli, ozbiljnih propusta u poštovanju procedura i nepravilnih redakcija koje su otkrile osjetljive podatke o žrtvama.

НСРС-илустрација-2025

Republika Srpska

Usvojeni izvještaji o radu Pravobranilaštva Srpske i poslovanju IRB-a

Do sada je u objavljenim dokumentima identifikovano više od 1.200 žrtava.

Optužbe o institucionalnom manipulisanju

Iz UN su naveli da je oklijevanje u potpunom otkrivanju informacija ili proširivanju istraga ostavilo mnoge preživjele traumatizovanim i izloženim onome što opisuju kao institucionalno manipulisanje.

Objavljeni dokumenti Ministarstva pravde otkrili su Epstajnove veze sa brojnim istaknutim ličnostima iz politike, finansija, akademske zajednice i poslovnog svijeta, i prije i nakon što je 2008. godine priznao krivicu po optužbama povezanim sa prostitucijom, uključujući traženje maloljetne djevojke.

Винисијус Жуниор

Fudbal

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

Epstajn je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine nakon ponovnog hapšenja po federalnim optužbama za seksualno iskorišćavanje maloljetnika. Njegova smrt zvanično je proglašena samoubistvom.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstajn

Ujedinjene nacije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Svijet

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

9 h

0
Дијана Сеизовић, Битно

Društvo

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

9 h

0
Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку

Zanimljivosti

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

9 h

0
Зеленски: Нема мира без Донбаса

Svijet

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

9 h

0

Više iz rubrike

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Svijet

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

9 h

0
Зеленски: Нема мира без Донбаса

Svijet

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

9 h

0
Мечка напала шумара, његов син је убио

Svijet

Mečka napala šumara, njegov sin je ubio

11 h

0
Као "Шваба" и "Ексер": Разбијена банда која је кријумчарила лажне парфеме

Svijet

Kao "Švaba" i "Ekser": Razbijena banda koja je krijumčarila lažne parfeme

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

08

32

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

08

27

Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

08

26

Ostavio djevojku da se smrzne nasmrt na najvišoj planini u Austriji: Cure šokantni detalji

08

24

Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner