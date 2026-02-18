UN: Dokumenti o Epstajnu ukazuju na moguće zločine protiv čovječnosti

Specijalisti za ljudska prava Ujedinjene nacije upozorili su da dosjei povezani sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefri Epstajn ukazuju na postojanje globalne kriminalne mreže koja bi mogla predstavljati zločine protiv čovječnosti.

Navodi se da su zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država počinjeni u kontekstu supremacističkih uvjerenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Ti zločini pokazuju komodifikaciju i dehumanizaciju žena i djevojčica, prenio je Reuters.

Pravni prag zločina protiv čovječnosti

Specijalisti UN istakli su da su razmjere, priroda i transnacionalni domet zločina nad ženama i djevojčicama toliko ozbiljni da bi se za neke slučajeve moglo smatrati da ispunjavaju zakonski prag zločina protiv čovječnosti.

Oni su naglasili da optužbe iz dosjea zahtijevaju nezavisnu, temeljnu i nepristrasnu istragu, kao i utvrđivanje načina na koji je bilo moguće da se takvi zločini dešavaju tokom dužeg vremenskog perioda. Američko Ministarstvo pravde nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Objavljivanje dosjea i sporne redakcije

Zakon koji je u novembru prošle godine, uz široku dvostranačku podršku, usvojio Kongres SAD nalaže javno objavljivanje svih dokumenata povezanih sa Epstajnom. Stručnjaci UN izrazili su zabrinutost zbog, kako su naveli, ozbiljnih propusta u poštovanju procedura i nepravilnih redakcija koje su otkrile osjetljive podatke o žrtvama.

Do sada je u objavljenim dokumentima identifikovano više od 1.200 žrtava.

Optužbe o institucionalnom manipulisanju

Iz UN su naveli da je oklijevanje u potpunom otkrivanju informacija ili proširivanju istraga ostavilo mnoge preživjele traumatizovanim i izloženim onome što opisuju kao institucionalno manipulisanje.

Objavljeni dokumenti Ministarstva pravde otkrili su Epstajnove veze sa brojnim istaknutim ličnostima iz politike, finansija, akademske zajednice i poslovnog svijeta, i prije i nakon što je 2008. godine priznao krivicu po optužbama povezanim sa prostitucijom, uključujući traženje maloljetne djevojke.

Epstajn je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine nakon ponovnog hapšenja po federalnim optužbama za seksualno iskorišćavanje maloljetnika. Njegova smrt zvanično je proglašena samoubistvom.