Kao "Švaba" i "Ekser": Razbijena banda koja je krijumčarila lažne parfeme

Španske agencije za sprovođenje zakona, uz podršku francuskih carinika, razbile su kriminalnu bandu i zaplijenile najveću fabriku lažnih parfema u Evropi, saopštile su katalonske vlasti.

"U zajedničkoj operaciji, katalonska policija i španski i francuski carinici zaplijenili su materijal vrijedan više od 94 miliona evra", saopštila je regionalna vlada.

U saopštenju se navodi da je sedam osoba uhapšeno zbog pripadnosti kriminalnoj organizaciji, šverca i krivičnih djela vezanih za kršenje zakona o patentima, a zaplijenjena su i dva skladišta u kojima se nalazilo ukupno 1,2 miliona bočica lažnih parfema.

Regionalna vlada saopštila je da je kriminalna organizacija generisala mirise koji imitiraju proizvode više od 50 brendova i skladištila sirovine za proizvodnju 150.000 litara različitih mirisa, kao i da je prevozila velike količine lažnih parfema u druge dijelove Evrope.

Vlasti kažu da je istraga otvorena i da bi mogla uslijediti dalja hapšenja.