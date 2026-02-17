Lavina na Alpama odnijela tri života

Tri osobe poginule su u dvije odvojene lavine u francuskim Alpima, a četiri su povrijeđene, saopštili su lokalne vlasti.

Oko podneva, velika lavina, širine oko 300 metara, zasula je dio puta i pješačke staze u gradu Valoar, na jugoistoku Francuske, saopšteno je iz prefekture Savoja.

Spasilački timovi, uključujući policajce, vatrogasce, jedinice sa psima i vojne specijalce, bili su raspoređeni više od četiri sata prije nego što su operacije obustavljene kasno popodne zbog rizika od daljih lavina.

Dvoje povrijeđenih je u teškom stanju i evakuisano je helikopterom u obližnje bolnice.

Francuska mreža BFMTV javila je, pozivajući se na tužilaštvo u gradu Gap, da su dva skijaša ranije poginula u lavini van staze u La Gravu u susjednom regionu Gornji Alpi.

Meteorološka agencija Meteo Frans saopštila je da je u Savoji i dalje na snazi narandžasti meteoalarm zbog lavina, ali je najavila poboljšanje u narednim danima.

Francuska se suočava sa obilnim snježnim padavinama u Alpima i poplavama u nekoliko zapadnih regiona nakon višednevnih intenzivnih kiša.

Prošle sedmice, tri skijaša su poginula nakon što ih je odnela lavina u luksuznom francuskom alpskom skijalištu Val d`Izer.