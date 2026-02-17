Lavina na Alpama odnijela tri života

Izvor:
17.02.2026
Tri osobe poginule su u dvije odvojene lavine u francuskim Alpima, a četiri su povrijeđene, saopštili su lokalne vlasti.
Oko podneva, velika lavina, širine oko 300 metara, zasula je dio puta i pješačke staze u gradu Valoar, na jugoistoku Francuske, saopšteno je iz prefekture Savoja.
Spasilački timovi, uključujući policajce, vatrogasce, jedinice sa psima i vojne specijalce, bili su raspoređeni više od četiri sata prije nego što su operacije obustavljene kasno popodne zbog rizika od daljih lavina.
Dvoje povrijeđenih je u teškom stanju i evakuisano je helikopterom u obližnje bolnice.
Francuska mreža BFMTV javila je, pozivajući se na tužilaštvo u gradu Gap, da su dva skijaša ranije poginula u lavini van staze u La Gravu u susjednom regionu Gornji Alpi.
Svijet
Alpski glečeri pred nestajanjem u ovom vijeku
Meteorološka agencija Meteo Frans saopštila je da je u Savoji i dalje na snazi narandžasti meteoalarm zbog lavina, ali je najavila poboljšanje u narednim danima.
Francuska se suočava sa obilnim snježnim padavinama u Alpima i poplavama u nekoliko zapadnih regiona nakon višednevnih intenzivnih kiša.
Prošle sedmice, tri skijaša su poginula nakon što ih je odnela lavina u luksuznom francuskom alpskom skijalištu Val d`Izer.
