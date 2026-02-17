Britanska policija detaljno češlja Mendelsona i princa Endrua zbog veza sa Epstinom

Šefovi britanske policije udružili su snage kako bi pojačali istragu u vezi sa bivšim britanskim ambasadorom u Sjedinjenim Američkim Državama Piterom Mandelsonom i bivšim britanskim princom Endruom Mauntbaten-Vindzorom, nakon najnovijeg objavljivanja dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, saopštio je britanski Nacionalni savjet šefova policije (NPCC).

Kako piše britanski "Telegraf", najmanje tri policijske jedinice trenutno ispituju navode koji se pojavljuju u dokumentima, a nova koordinaciona jedinica obezbjeđuje jedinstven pristup u svim istragama.

Skotland jard istražuje tvrdnje da je Mandelson zloupotrebio javnu funkciju kada je kao ministar trgovine navodno prenosio povjerljive informacije Epstinu.

Policija Temz Veli ispituje slične optužbe protiv bivšeg vojvode od Jorka iz perioda kada je bio britanski trgovinski izaslanik, uključujući i navodnu prijavu za trgovinu ljudima.

Koordinaciona grupa, iako nije samostalno istražno tijelo, omogućava detektivima pristup stručnjacima za seksualna krivična djela, kao i povezivanje sa međunarodnim policijskim i pravosudnim organima, uključujući američko Ministarstvo pravde (DOJ) radi pribavljanja neredigovanih dokumenata iz Epstinovih fajlova.

Grupu vodi Luiza Rolf, bivša pomoćnica komesara Metropoliten policije.

Portparol NPCC je naglasio da je grupa formirana da podrži nekoliko policijskih jedinica u procjeni optužbi koje su se pojavile nakon objavljivanja miliona dokumenata iz američkog DOJ.

Prošle nedjelje je otkriveno da su detektivi Skotland jarda i Temz Velija održali sastanke sa advokatima Kraljevskog tužilaštva, a direktor javnih tužilaštava Stiven Parkinson podsetio je da "niko nije iznad zakona".

