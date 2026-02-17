Logo
Large banner

Britanska policija detaljno češlja Mendelsona i princa Endrua zbog veza sa Epstinom

Izvor:

RT Balkan

17.02.2026

19:02

Komentari:

0
Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Šefovi britanske policije udružili su snage kako bi pojačali istragu u vezi sa bivšim britanskim ambasadorom u Sjedinjenim Američkim Državama Piterom Mandelsonom i bivšim britanskim princom Endruom Mauntbaten-Vindzorom, nakon najnovijeg objavljivanja dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, saopštio je britanski Nacionalni savjet šefova policije (NPCC).

Kako piše britanski "Telegraf", najmanje tri policijske jedinice trenutno ispituju navode koji se pojavljuju u dokumentima, a nova koordinaciona jedinica obezbjeđuje jedinstven pristup u svim istragama.

Skotland jard istražuje tvrdnje da je Mandelson zloupotrebio javnu funkciju kada je kao ministar trgovine navodno prenosio povjerljive informacije Epstinu.

Policija Temz Veli ispituje slične optužbe protiv bivšeg vojvode od Jorka iz perioda kada je bio britanski trgovinski izaslanik, uključujući i navodnu prijavu za trgovinu ljudima.

Џефри Епстајн

Svijet

Novi šok u kraljevskoj porodici: Princ Endrju slao Epstinu fotografije kćerki

Koordinaciona grupa, iako nije samostalno istražno tijelo, omogućava detektivima pristup stručnjacima za seksualna krivična djela, kao i povezivanje sa međunarodnim policijskim i pravosudnim organima, uključujući američko Ministarstvo pravde (DOJ) radi pribavljanja neredigovanih dokumenata iz Epstinovih fajlova.

Grupu vodi Luiza Rolf, bivša pomoćnica komesara Metropoliten policije.

Portparol NPCC je naglasio da je grupa formirana da podrži nekoliko policijskih jedinica u procjeni optužbi koje su se pojavile nakon objavljivanja miliona dokumenata iz američkog DOJ.

Prošle nedjelje je otkriveno da su detektivi Skotland jarda i Temz Velija održali sastanke sa advokatima Kraljevskog tužilaštva, a direktor javnih tužilaštava Stiven Parkinson podsetio je da "niko nije iznad zakona".

(rt balkan)

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstajn

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

Epstinova smrt

Kralj Čarls III

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Novi šok u kraljevskoj porodici: Princ Endrju slao Epstinu fotografije kćerki

2 h

0
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Svijet

Epstin dokazao da su teoretičari zavjere bili u pravu, ali ne onako kako oni misle

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Pariz na nogama zbog afere Epstin, pod istragom bivši ministar

22 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ispovijest Epstinove žrtve: "Uvijek sam imala osjećaj da me posmatra"

1 d

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Eksplozija uništila crkvu u Njujorku, ima povrijeđenih: Stravični snimci

1 h

0
Американци потврдили: Напали смо – 11 мртвих

Svijet

Amerikanci potvrdili: Napali smo – 11 mrtvih

2 h

0
Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

Svijet

Njegov povratak u pregovarački tim Rusije je zabrinjavajući signal za Kijev

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Novi šok u kraljevskoj porodici: Princ Endrju slao Epstinu fotografije kćerki

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

20

14

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner