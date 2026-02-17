Logo
Njegov povratak u pregovarački tim Rusije je zabrinjavajući signal za Kijev

Izvor:

Sputnik Srbija

17.02.2026

18:11

U Kijevu sa zabrinutošću gledaju na povratak Vladimira Medinskog u ruski pregovarački tim u Ženevi, piše „Njujork tajms“.

„Pojavljivanje Medinskog....neki su u Ukrajini to shvatili kao zabrinjavajući signal“, navodi se u članku.

U Kijevu, naime, mnogi smatraju da će zbog toga pregovori postati teži.

Podsjetimo, u Ženevi se održava nova runda trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine, a u ruskoj delegaciji je i Medinski.

Vladimir Medinski

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

