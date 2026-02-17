Dječak (2) u kritičnom stanju nakon transplantacije oštećenog srca

Dvogodišnje dijete u Italiji je u kritičnom stanju nakon što je imao transplataciju oštećenog srca. Organ je navodno bio u direktnom kontaktu sa suvim ledom tokom transporta, zbog čega je stigao „smrznut“, a dječak se sada bori za život, javlja BBC .

Srce uništeno u transportu

Srce, koje je donirao drugi dječak koji se udavio, transportovano je iz Bolcana na jugu zemlje u Napulj u decembru.

Navodno je smješten u neodgovarajuću posudu, bez termometra koji bi upozorio medicinski tim na nisku temperaturu. Direktan kontakt sa suvim ledom izazvao je ozbiljno oštećenje tkiva. Advokat porodice djeteta, Frančesko Petruci, rekao je da je organ stigao „opečen smrzavanjem“.

Djete je na aparatima za održavanje života, pokrenuta je istraga.

Transplantacija je obavljena u decembru, ali je dječak, star nešto više od dvije godine, ubrzo nakon procedure morao biti priključen na aparate za održavanje života. Bolnica u kojoj se liječi saopštila je da je njegovo stanje „stabilno, ali kritično“.

Što duže dječak ostane na aparatima za održavanje života, to bi ozbiljnije mogle postati komplikacije sa njegovim plućima, jetrom i bubrezima. U međuvremenu, tužioci su pokrenuli istragu o incidentu, a šest medicinskih radnika je pod formalnom istragom.

Odluka o novoj transplantaciji

Tim specijalista iz vodećih italijanskih bolnica sastaće se u srijedu kako bi odlučio da li dječakovo trenutno stanje dozvoljava još jednu transplantaciju. Njegova majka, Patricija Merkolino, ne gubi nadu.

„Ne odustajem“, rekla je italijanskim medijima, dodajući da se nada da njen sin i dalje može dobiti drugo donirano srce. Takođe je apelovala na papu da pomogne u pronalaženju novog organa za njenog sina. Advokat porodice je rekao da će, ako ljekari odluče da druga transplantacija nije izvodljiva, potražiti treće mišljenje.

Reakcija ministra zdravlja

Čitav slučaj je komentarisao i ministar zdravlja Oracio Skilači.

„Apsolutno moramo da razjasnimo šta se dogodilo“, rekao je. „Dugujemo to djetetu, porodici, ali i svim Italijanima. Imamo odličan nacionalni zdravstveni sistem koji je uspio i skoro uvijek uspijeva da riješi složene situacije. Stoga vjerujem da građani ne bi trebalo da izgube povjerenje“, rekao je ministar.

