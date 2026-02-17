Logo
Главни уредник руског војног часописа погинуо у зони СВО

Извор:

РТ Балкан

17.02.2026

14:56

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Гардијски каплар Павел Порсев, главни уредник војног часописа "Ахмат", преминуо је у зони Специјалне војне операције, саопштио је Сверуски јавни покрет "Савез руских тенкиста".

"'Савез руских тенкиста' са дубоком тугом извјештава о смрти нашег друга и колеге, 14. фебруара 2026. године, у зони Специјалне војне операције, Павла Игоревича Порсева, са позивним знаком 'Мајор'", наводи се у саопштењу.

Порсев је био главни уредник војно-патриотских часописа "Ахмат" и "Победоносец", истакао је генерал-потпуковник Апти Алаудинов, командант јединице специјалних снага "Ахмат" и замјеник начелника Главне војно-политичке управе Министарства одбране Русије.

"Павел Порсев није био само храбар ратник већ и талентовани организатор војно-патриотског рада. Креатор је и уредник јединственог војног часописа 'Победоносец', у којем је биљежио борбену историју и славне традиције 90. гардијске тенковске дивизије, водио хронологију војних догађаја и извјештавао о подвизима и достигнућима војника на фронту. Поред 'Победоносца', Павел је издавао часописе 'Ахмат' и 'Алга', дајући значајан допринос информативној подршци учесницима СВО и очувању сјећања на хероје Специјалне војне операције", додао је Савез.

За храброст и херојство исказану у обављању војне дужности, гардијски каплар Порсев је одликован државним медаљама, посебно медаљом "За заузимање Авдијевке".

