Oboreno 68 ukrajinskih dronova

Izvor:

SRNA

15.02.2026

08:42

Оборено 68 украјинских дронова
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su noćas 68 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, Azovskog mora i Crnog mora, saopštilo rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se precizira da su dronovi oboreni između 23.00 i 7.00 časova po moskovskom vremenu.

Bespilotne letjelice pogođene su iznad Krasnodarske i Kurske oblasti te Republike Krim.

U odvojenom saopštenju, Ministarstvo odbrane navodi da ruske trupe nastavljaju ofanzivu na svim pravcima i da su oslobodile selo Glušovka, blizu istočne obale rijeke Oskol.

Ruska vojna operacija 2026

Rusija

Ukrajina

oboren dron

