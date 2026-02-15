Oboreno 68 ukrajinskih dronova

Izvor:
SRNA
15.02.2026
08:42
Komentari:0
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su noćas 68 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, Azovskog mora i Crnog mora, saopštilo rusko Ministarstvo odbrane.
U saopštenju se precizira da su dronovi oboreni između 23.00 i 7.00 časova po moskovskom vremenu.
Bespilotne letjelice pogođene su iznad Krasnodarske i Kurske oblasti te Republike Krim.
U odvojenom saopštenju, Ministarstvo odbrane navodi da ruske trupe nastavljaju ofanzivu na svim pravcima i da su oslobodile selo Glušovka, blizu istočne obale rijeke Oskol.
Hronika
3 h0
Društvo
3 h0
Ljubav i seks
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu