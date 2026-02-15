Logo
Djevojčica (13) teško povrijeđena: Automobil je ''pokosio'' dok je prelazila ulicu

Izvor:

Tanjug

15.02.2026

08:39

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Djevojčica stara 13 godina teško je povrijeđena kada je kao pješak oborena sinoć oko 20.52 sati kod TC Galerija i prebačena je u Urgentni centar.

Muškarac star 28 godina teško je povrijeđen, a žena stara 24 lakše u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Novi Sad-Beograd noćas oko 01.10 sati i oboje su prebačeni u Urgentni centar.

Ljubav i seks

Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: ''Marko, reci ženi za nas ili ću ja“''

Osim ovih, u Beogradu su se tokom noći dogodile još tri saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povrijeđene.

