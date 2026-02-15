Djevojčica (13) teško povrijeđena: Automobil je ''pokosio'' dok je prelazila ulicu

Izvor:
Tanjug
15.02.2026
08:39
Komentari:0
Djevojčica stara 13 godina teško je povrijeđena kada je kao pješak oborena sinoć oko 20.52 sati kod TC Galerija i prebačena je u Urgentni centar.
Muškarac star 28 godina teško je povrijeđen, a žena stara 24 lakše u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Novi Sad-Beograd noćas oko 01.10 sati i oboje su prebačeni u Urgentni centar.
Ljubav i seks
Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: ''Marko, reci ženi za nas ili ću ja“''
Osim ovih, u Beogradu su se tokom noći dogodile još tri saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povrijeđene.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu