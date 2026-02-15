Od danas regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

Izvor:
SRNA
15.02.2026
08:20
Komentari:0
Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ od danas će početi regulisano ispuštanje vode iz Hidroelektrane "Trebinje dva" prema Pumpnoj hidroelektrani "Čapljina", što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.
Iz tog preduzeća su apelovali da stanovništvo da ne obavlja nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita dok traje ispuštanje vode.
Regulisano ispuštanje vode počeće od 20.00 časova.
Ispuštanje se obavlja u skladu sa potrebama elektroenergetskog sistema Republike Srpske, a u skladu sa sporazumom o saradnji "Elektroprivrede Republike Srpske" i Elektroprivrede HZHB.
