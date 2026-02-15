Logo
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspješnu i ponosnu Srbiju

ATV

15.02.2026

Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију
Foto: Tanjug / AP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim građanima Sretenje - Dan državnosti.

- Na Sretenje se sa ponosom prisjećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podsjeća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju. Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti. Neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju - navodi se u čestitki Vučića objavljenoj na Instagram nalogu.

Aleksandar Vučić

Dan državnosti - Sretenje

