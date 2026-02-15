Logo
Large banner

Rođena 21 beba u Srpskoj

Izvor:

ATV

15.02.2026

08:08

Komentari:

0
Рођена 21 беба у Српској
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba i to 12 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po dvije, Zvorniku, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i tri dječaka, u Doboju i Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru dva dječaka, Zvorniku i Gradišci po jedan dječak, Istočnom Sarajevu djevojčica.

U porodilištima u Foči, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo poroda.

Podijeli:

Tagovi :

bebe

porodilište

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка несрећа у Сарајеву

Društvo

Svjedok užasne nesreće: Prije ulijetanja u krivinu vozač je mahao rukama i pritiskao tramvajsko zvono

4 h

0
Славимо Сретење Господње: Дјевојке треба да припазе кога ће првог срести

Društvo

Slavimo Sretenje Gospodnje: Djevojke treba da pripaze koga će prvog sresti

4 h

0
Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

4 h

0
Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Republika Srpska

Cvijanović: Naslovi o ubrzanom pristupanju BiH u NATO prodaja magle

4 h

3

Više iz rubrike

Тешка несрећа у Сарајеву

Društvo

Svjedok užasne nesreće: Prije ulijetanja u krivinu vozač je mahao rukama i pritiskao tramvajsko zvono

4 h

0
Славимо Сретење Господње: Дјевојке треба да припазе кога ће првог срести

Društvo

Slavimo Sretenje Gospodnje: Djevojke treba da pripaze koga će prvog sresti

4 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Društvo

Nema više gledanja kroz prste: Jedna greška na granici može skupo da vas košta

15 h

0
Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Društvo

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner