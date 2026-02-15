Rođena 21 beba u Srpskoj

Izvor:
ATV
15.02.2026
08:08

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba i to 12 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po dvije, Zvorniku, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i tri dječaka, u Doboju i Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru dva dječaka, Zvorniku i Gradišci po jedan dječak, Istočnom Sarajevu djevojčica.
U porodilištima u Foči, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo poroda.
