Logo
Large banner

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

Izvor:

Agencije

14.02.2026

20:23

Komentari:

0
Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 15. februara slave Sretenje Gospodnje, dan kada se sjećamo trenutka kada je Presveta Bogorodica uvela novorođenog Hrista u hram u Jerusalimu. Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi.

Prema crkvenom predanju, ovaj događaj povezuje se sa obredom unošenja Isusa u hram, u skladu sa propisima zakona koji su tada važili, a koji su podrazumevali posvećenje prvenca Bogu. Broj 40, koji je značajan u biblijskoj simbolici, označava ispunjenje vremena i prelazak u novu fazu života, što ovaj praznik čini duboko ukorijenjenim u istoriji i religioznim običajima zajednice.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska omladina neće biti poslata na ukrajinski front

Sretenje nije samo još jedan događaj, već je nastavak Božićnog ciklusa: Božić označava rođenje, a Sretenje susret koji potvrđuje duboko značenje tog rođenja. Praznik nas podsjeća na važnost prepoznavanja i viđenja Božje prisutnosti u svim aspektima života, pa i u najskromnijim i svakidašnjim trenucima.

U crkvenom kalendaru ovaj praznik je obilježen crvenim slovom, a postoji i običaj da se na Sretenje pale sveće kao simbol svjetlosti i zaštite. Ove sveće se čuvaju kao amuleti u domu i koriste se u trenucima bolesti ili nevolje, jer se vjeruje da njihov plamen i dim imaju moć iscjeljenja.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

Sretenje sa Bogom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

Region

Nevjerovatan snimak iz Nacionalnog parka: Divlje svinje uživale u snijegu

54 min

0
Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

Region

Teretni brod udario u čuvenog "Galeba"

1 h

0
Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт

Svijet

Sijarto: Mađarska omladina neće biti poslata na ukrajinski front

45 min

0
Да ли кромпир смије да се подгријава?

Savjeti

Da li krompir smije da se podgrijava?

1 h

0

Više iz rubrike

Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

Društvo

Koliko roditelje košta proslava dječijih rođendana?

1 h

0
Шта све можемо купити за 406 КМ материнског додатка?

Društvo

Šta sve možemo kupiti za 406 KM materinskog dodatka?

1 h

0
Сутра је Сретење Господње: Један обичај се посебно односи на неудате дјевојке

Društvo

Sutra je Sretenje Gospodnje: Jedan običaj se posebno odnosi na neudate djevojke

6 h

0
Ево гдје ће пасти највише снијега: Објављена мапа, од ноћас јаче падавине

Društvo

Evo gdje će pasti najviše snijega: Objavljena mapa, od noćas jače padavine

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

53

Nema više gledanja kroz prste: Jedna greška na granici može skupo da vas košta

20

44

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

20

40

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

20

23

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner