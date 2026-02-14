Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 15. februara slave Sretenje Gospodnje, dan kada se sjećamo trenutka kada je Presveta Bogorodica uvela novorođenog Hrista u hram u Jerusalimu. Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi.

Prema crkvenom predanju, ovaj događaj povezuje se sa obredom unošenja Isusa u hram, u skladu sa propisima zakona koji su tada važili, a koji su podrazumevali posvećenje prvenca Bogu. Broj 40, koji je značajan u biblijskoj simbolici, označava ispunjenje vremena i prelazak u novu fazu života, što ovaj praznik čini duboko ukorijenjenim u istoriji i religioznim običajima zajednice.

Svijet Sijarto: Mađarska omladina neće biti poslata na ukrajinski front

Sretenje nije samo još jedan događaj, već je nastavak Božićnog ciklusa: Božić označava rođenje, a Sretenje susret koji potvrđuje duboko značenje tog rođenja. Praznik nas podsjeća na važnost prepoznavanja i viđenja Božje prisutnosti u svim aspektima života, pa i u najskromnijim i svakidašnjim trenucima.

U crkvenom kalendaru ovaj praznik je obilježen crvenim slovom, a postoji i običaj da se na Sretenje pale sveće kao simbol svjetlosti i zaštite. Ove sveće se čuvaju kao amuleti u domu i koriste se u trenucima bolesti ili nevolje, jer se vjeruje da njihov plamen i dim imaju moć iscjeljenja.