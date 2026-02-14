Logo
Large banner

Evo gdje će pasti najviše snijega: Objavljena mapa, od noćas jače padavine

14.02.2026

13:38

Komentari:

0
Ево гдје ће пасти највише снијега: Објављена мапа, од ноћас јаче падавине
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Od noći na nedjelju, pa do nedjelje poslije podne jače padavine će zahvatiti veći dio BiH.

Najviše padavina se očekuje u dijelovima sjeveroistočne, te, djelimično, sjeverne i centralne Bosne.

U tim područjima će količina padavina biti u prosjeku od 15 do 30 milimetara do nedjelje poslije podne, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Na planinama će padati snijeg uz 10 do 30 centimetara novog snijega. U nižim krajeva većina padavina će se ispadati u obliku kiše, dok će prolazno susnježice i snijega biti uglavnom pred kraj padavina, dolaskom zahlađenja od jutarnjih časova nedjelje. U nižim krajevima lokalno dekorativni ili tanji snježni pokrivač, s tim da nešto više snijega može biti na sjeveroistoku Bosne – lokalno 5-10 centimetara.

U nedjelju poslije podne padavine slabe i prestaju uz smanjenje oblačnosti sa sjeverozapadu.

Noć na ponedjeljak pretežno vedra i hladna uz mraz, a od jutarnjih sati ponedjeljka novo naoblačenje sa zapada. Ono će, kasnije od poslijepodnevnih i večernjih časova ponedjeljka, donijeti nove padavine.

Prema nekim prognozama, u ponedjeljak osjetno hladno jutro, uz jači mraz. U višim krajevima temperatura može pasti i do -10 stepeni, a u nižim od -6 do -1 stepen.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Обиљежавање Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Првог српског устанка

Društvo

Širom Srpske obilježavanje Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka

51 min

0
Преминуо Лазар Кршић, духовник манастира Тавна

Društvo

Preminuo Lazar Kršić, duhovnik manastira Tavna

2 h

0
Изгорјела кућа породице Калкан

Društvo

Porodica Kalkan u požaru ostala bez doma

2 h

0
ХЕТ: Од сутра регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Društvo

HET: Od sutra regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

13

51

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner