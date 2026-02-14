Evo gdje će pasti najviše snijega: Objavljena mapa, od noćas jače padavine

Od noći na nedjelju, pa do nedjelje poslije podne jače padavine će zahvatiti veći dio BiH.

Najviše padavina se očekuje u dijelovima sjeveroistočne, te, djelimično, sjeverne i centralne Bosne.

U tim područjima će količina padavina biti u prosjeku od 15 do 30 milimetara do nedjelje poslije podne, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Na planinama će padati snijeg uz 10 do 30 centimetara novog snijega. U nižim krajeva većina padavina će se ispadati u obliku kiše, dok će prolazno susnježice i snijega biti uglavnom pred kraj padavina, dolaskom zahlađenja od jutarnjih časova nedjelje. U nižim krajevima lokalno dekorativni ili tanji snježni pokrivač, s tim da nešto više snijega može biti na sjeveroistoku Bosne – lokalno 5-10 centimetara.

U nedjelju poslije podne padavine slabe i prestaju uz smanjenje oblačnosti sa sjeverozapadu.

Noć na ponedjeljak pretežno vedra i hladna uz mraz, a od jutarnjih sati ponedjeljka novo naoblačenje sa zapada. Ono će, kasnije od poslijepodnevnih i večernjih časova ponedjeljka, donijeti nove padavine.

Prema nekim prognozama, u ponedjeljak osjetno hladno jutro, uz jači mraz. U višim krajevima temperatura može pasti i do -10 stepeni, a u nižim od -6 do -1 stepen.