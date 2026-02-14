Koliko roditelje košta proslava dječijih rođendana?

Dječiji rođendani nekada su se proslavljali kući uz grickalice sokiće i društvo. Danas novi trend predstavlja proslavu u igraonicama. I Dok se djeca raduju balonima roditelji sabiraju račune. Koliko zapravo danas košta dječiji osmjeh.

Roditelji biraju, a igraonice nude pakete koji obuhvataju različite usluge prostor animaciju i hranu, ali takve proslave predstavljaju ozbiljan izdatak za kućni budžet. Postavlja se pitanje da li trend zvani igraonica čini dijete srećnim.

"Svaki roditelj je sretan kada slavi rođendan svog djeteta. Mislim da sadašnja djeca slave rođendane prepuno. Puno je svega. A da su oni u suštini sretni i sa mnogo manje", rekla je Bojana Antonić.

Potražnja za proslavom u igraonici bez obzira na cijene ne opada. Neophodno je izvršiti rezervaciju na vrijeme.

"Otprilike nekih mjesec dana unaprijed, ako je vikend sigurno, ako su radni dani postoji šansa da se termin ugrabi ako se malo kasnije rezerviše", kazala je menadžer igraonice Dejana Ćerketa.

Vječita dilema je da li je jeftinije rođendan proslaviti kući. Jedno je sigurno, za roditelje je to lakši način organizacije rođendanske žurke.

"Mislim da sada to dođe na isto, dok se kući to sve pripremi dok se očisti, treba isto novca da se izdvoji kao da se dođe u igraonicu. Dođete kući sve vam je čisto ovde mi sve odradimo za vas", dodala je Ćerketa.

Cijene variraju od igraonice do igraonice u zavisnosti od ponude. Ponuda je raznovrsna.

U pojedinim igraonicama osnovni paket za 10 djece iznosi 150 KM dok se cijena proširenih paketa sa većim brojem djece penje i do 300 KM

Ako u tu cijenu dodate prosječnu tortu, dekoraciju i piće za djecu i roditelje cijena može premašiti čak i 500 KM.

I dok djeca vode svoje bitke i svoje igre, roditelji vode one neke druge finansijske. Jedni su za rođendan u igraonici a drugi više za onaj kući.Bilo da se odlučite za rođendan u igraonici ili pak kući činjenica je da ćete morati odvojiti dobar dio mjesečnog budžeta.