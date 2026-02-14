Širom Srpske obilježen Dan boraca

Srpskom narodu je obaveza da mu zavjet bude jaka i stabilna Srpska. Mi smo narod koji se kroz čitavu svoju istoriju borio za svoju slobodu, a borci su ti koji su se izborili da srpski narod ostane na svojim vjekovnim ognjištima. Naša je obaveza da se sjećamo slobodarskih ideja i njegujemo kulturu sjećanja, jedna je od poruka s obilježavanja dana boraca

"Naši borci ne mogu živjeti od akademija i polaganja vijenaca, nego od jake Republike Srpske, ekonomski moraju imati svoja prava. Mi ćemo već kroz mjesec dana ići sa zakonom koji će sistemski riješiti pitanje boraca. Našim borcima koji su stvarali taj duh slobodarski da možemo ovako lijepo da živimo", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Dan boraca simbol je početka bune srpskog naroda protiv vjekovnog ropstva i dan nepokolebljive borbe za slobodu koja traje do danas, poruka je resornog ministra.

"Sloboda jeste vrijednost koja je u epicentru ovih svih dešavanja. jer slobode nikad nije bilo bez države a slobode i države ne bi bilo bez srpskih boraca koji su se borili za slobodu i državu", kazao je ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Važno je na današnji dan prisjetiti se onih koji su dali svoje živote za slobodu Srpske.

"Ona poruka koji mi trebamo poslati je da mi Srbi borci trebamo svi biti kao Karađorđe da je vrijeme da shvatimo ako nemamo čvrst karakter ako nemamo obraz i moral da ćemo teško opstati i ostati na ovim prostorima", izjavio je predsjednik BORS-a Milovan Gligić.

Republika Srpska i Srbija sjedinjuju se na veliki praznik Sretenje i budućim generacijama ostavljaju zavjet da zauvijek čuvaju sjećanje na stradale za slobodu srpskog naroda.

"Time od zaborava čuvamo sećanje na sve one koji su se vekovima borili za slobodu srpskog naroda i sa ove i sa one strane Drine, "Samo sjedinjeni, snažni, odgovorni, poštujući pale borce za slobodu našeg naroda i u Srbiji i u Srpskoj cenimo tu reč na prvi način", istakao je Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Antić.

Sretenje je simbol zajedništva srpskog naroda u Srpskoj i Srbiji koji ima zajedničku slavnu istoriju, a imaće i zajedničku budućnost, zajednička je poruka.