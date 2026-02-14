Teretni brod udario u čuvenog "Galeba"

U sudaru sa teretnim brodom oštećen je "Galeb" koji je svojevremeno bio školski brod Jugoslovenske ratne mornarice i ploveća rezidencija Josipa Broza Tita. Tokom brojnih putovanja tu je ugostio i brojne državnike, kao i poznate domaće i svjetske ličnosti.

Brod "Galeb", stalno usidren u luci u Rijeci, oštećen je u pomorskoj nesreći kada je teretni brod "Deniz Akaj", napuštajući luku, izgubio pogon i udario u brod, ali nije bilo povrijeđenih niti zagađenja mora.

Iz Uprave luke kažu da je teretnom brodu najvjerovatnije otkazao pogonski sistem. Zabranjeno mu je da isplovi dok se ne utvrde činjenice o sudaru.

Prema informacijama iz Lučke kapetanije Rijeka, o ovom događaju su obaviještene sve nadležne službe, a kolika je šteta biće poznato nakon završetka istrage koju je na mjestu nesreće sprovela Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju.

"S obzirom na do sada prikupljene informacije, ovaj događaj je klasifikovan kao pomorska nesreća. Sprovodimo istragu na licu mjesta i druge neophodne radnje i sve koordinišemo sa Barbadosom, pod čijom zastavom plovi brod Deniz Akaj", poručio je istražilac pomorskih nesreća Slaven Bušić, prenosi RTS.

Nakon incidenta, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić posjetila je mjesto nesreće i poručila da je najvažnije da nije bilo povrijeđenih niti zagađenja, kao i da nivo štete tek treba da se utvrdi.

Brod "Galeb", poznat kao plutajuća rezidencija Josipa Broza Tita, proglašen je kulturnim dobrom od strane hrvatskog Ministarstva kulture 2006. godine.

Grad Rijeka je preuzeo vlasništvo nad brodom, a u okviru projekta "Rijeka 2020 – Evropska prestonica kulture", pokrenuta je njegova potpuna restauracija.

Brod se transformiše u muzejski prostor koji će posjetiocima prikazati kako burnu istoriju samog broda, tako i život na njemu tokom Titove ere. Otvaranje broda-muzeja sa pratećim sadržajima planirano je za kraj ove godine.