Logo
Large banner

Teretni brod udario u čuvenog "Galeba"

Izvor:

RTS

14.02.2026

19:54

Komentari:

0
Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"
Foto: Printscreen/Facebook/Radio Korzo

U sudaru sa teretnim brodom oštećen je "Galeb" koji je svojevremeno bio školski brod Jugoslovenske ratne mornarice i ploveća rezidencija Josipa Broza Tita. Tokom brojnih putovanja tu je ugostio i brojne državnike, kao i poznate domaće i svjetske ličnosti.

Brod "Galeb", stalno usidren u luci u Rijeci, oštećen je u pomorskoj nesreći kada je teretni brod "Deniz Akaj", napuštajući luku, izgubio pogon i udario u brod, ali nije bilo povrijeđenih niti zagađenja mora.

Iz Uprave luke kažu da je teretnom brodu najvjerovatnije otkazao pogonski sistem. Zabranjeno mu je da isplovi dok se ne utvrde činjenice o sudaru.

Prema informacijama iz Lučke kapetanije Rijeka, o ovom događaju su obaviještene sve nadležne službe, a kolika je šteta biće poznato nakon završetka istrage koju je na mjestu nesreće sprovela Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju.

"S obzirom na do sada prikupljene informacije, ovaj događaj je klasifikovan kao pomorska nesreća. Sprovodimo istragu na licu mjesta i druge neophodne radnje i sve koordinišemo sa Barbadosom, pod čijom zastavom plovi brod Deniz Akaj", poručio je istražilac pomorskih nesreća Slaven Bušić, prenosi RTS.

Кромпир

Savjeti

Da li krompir smije da se podgrijava?

Nakon incidenta, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić posjetila je mjesto nesreće i poručila da je najvažnije da nije bilo povrijeđenih niti zagađenja, kao i da nivo štete tek treba da se utvrdi.

Brod "Galeb", poznat kao plutajuća rezidencija Josipa Broza Tita, proglašen je kulturnim dobrom od strane hrvatskog Ministarstva kulture 2006. godine.

Grad Rijeka je preuzeo vlasništvo nad brodom, a u okviru projekta "Rijeka 2020 – Evropska prestonica kulture", pokrenuta je njegova potpuna restauracija.

Brod se transformiše u muzejski prostor koji će posjetiocima prikazati kako burnu istoriju samog broda, tako i život na njemu tokom Titove ere. Otvaranje broda-muzeja sa pratećim sadržajima planirano je za kraj ove godine.

Podijeli:

Tagovi :

sudar

Rijeka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли кромпир смије да се подгријава?

Savjeti

Da li krompir smije da se podgrijava?

1 h

0
Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

Ostali sportovi

Ronilački klub "Buk" domaćin Treće stručne konferencije

1 h

0
Херцеговци прославили славу винограда

Republika Srpska

Hercegovci proslavili slavu vinograda

1 h

0
Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

Društvo

Koliko roditelje košta proslava dječijih rođendana?

1 h

0

Više iz rubrike

Пензионери у комшилуку могу до веће пензије: Ево шта је потребно да ураде

Region

Penzioneri u komšiluku mogu do veće penzije: Evo šta je potrebno da urade

4 h

0
Вуковар

Region

Hrvatska se fizički spaja sa Srbijom i to kod Vukovara

6 h

0
Младић (25) брутално убио старицу

Region

Mladić (25) brutalno ubio staricu

6 h

0
Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

Region

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

53

Nema više gledanja kroz prste: Jedna greška na granici može skupo da vas košta

20

44

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

20

40

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

20

23

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner