Penzioneri u komšiluku mogu do veće penzije: Evo šta je potrebno da urade

Svi hrvatski penzioneri, od kojih više od 26.000 prima penzije iz drugog stuba, mogu odmah da dobiju veću penziju. To su penzije koje se ne usklađuju, već su većeg iznosa.

Penzioner Željko je otišao u penziju 2019. godine sa 40 godina staža. Primao je objedinjenu isplatu iz prvog i drugog penzionog stuba. Nije zadovoljan usklađivanjem penzije iz drugog stuba. Sada mu je penziona kompanija ponudila veću penziju, ali ona se neće dalje usklađivati.

Obe penzijske osiguravajuće kompanije u Hrvatskoj potvrdile su portalu Mirovina.hr da je moguće odmah dobiti veću penziju. Riječ je o penzijama sa višim početnim iznosom, ali koje se ne usklađuju dva puta godišnje sa inflacijom. Prvo ovogodišnje usklađivanje u drugom stubu donijelo je povećanje od dva procenta.

"Prvi stub nekako prati povećanje troškova života, dok drugi stub znatno zaostaje i ponaša se kao da živimo u raju. Usklađivanje penzija u prvom i drugom stubu je različito kao nebo i zemlja, jer drugi stub usklađuje penzije samo sa stopom inflacije. Upoređujući ukupan procenat povećanja penzija u prvom i drugom stubu, evidentno je da sam u drugom stubu uskraćen za mnogo novca. Obratio sam se svim nadležnim institucijama za pomoć, ali sam svuda dobio isti odgovor, da je sve po zakonu i da se to više ne može mijenjati", rekao je Željko za portal Mirovina.hr.

Ali to se još uvijek može promijeniti. Željko je bio uporan i na kraju je dobio povoljniju ponudu od Rajfajzen penzionog osiguravajućeg društva (RMOD), koje mu isplaćuje penziju. Njegova trenutna penzija iz drugog stuba iznosi 282 evra i usklađuje se godišnje u skladu sa inflacijom. Sada mu je RMOD ponudio fiksnih 325 evra. Međutim, Željko nije sasvim oduševljen ni ovom ponudom, jer smatra da bi tokom narednih deset godina inflacija mogla da "pojede" tu razliku ili bi, u najgorem slučaju, ostala ista.