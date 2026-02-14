Logo
Meloni: Italija u Odboru za mir kao zemlja posmatrač

14.02.2026

16:01

Đorđa Meloni Italija premijerka
Foto: Tanjug/AP

Italija planira da učestvuje u Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa kao zemlja posmatrač, izjavila je italijanski premijer Đorđa Meloni.

Melonijeva je ranije rekla da Italija ne može da postane članica tog tijela iz ustavnih razloga.

Ona je navela da je Vašington pozvao Italiju da se pridruži kao zemlja posmatrač, što je opisala kao "dobro rješenje", prenijela je agencija DPA.

Рамо Исак

BiH

Propao Isakov pokušaj da debakl specijalaca spinuje neistinama; EUFOR: Ne postoji sigurnosna prijetnja

Melonijeva je rekla da je prisustvo Italije i Evrope važno da bi se stabilizovala situacija na Bliskom istoku.

Povelja o osnivanju Odbora za mir za Gazu potpisana je 22. januara na ceremoniji na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Prvi sastanak Odbora zakazan je za četvrtak, 19. februar, u Vašingtonu, a fokus će biti na obnovi Pojasa Gaze i novčanim doprinosima članica Odbora.

Tagovi :

Đorđa Meloni

Italija

Komentari (0)
