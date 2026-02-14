Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

14.02.2026
13:52
Četrdesetšestogodišnji muškarac albanskog porijekla preminuo je sinoć oko 22 sata tokom pokušaja provale u vilu u okolini Arezo, u centralnoj Italiji.
Nesreća se dogodila dok je s dvojicom saučesnika, koji su još uvijek u bijegu, bježao s imanja.
Njegovo tijelo pronađeno je u vinogradu u blizini kuće. Uviđaj na imanju, koje se sastoji od dvije povezane vile, obavile su tužiteljke zajedno s karabinjerima, koje je pozvao vlasnik, piše Il Messaggero.
Nakon što se oglasio alarm, šurjak vlasnika jedne od kuća, penzionisani advokat, ispalio je hitac u vazduh kako bi uplašio i otjerao provalnike.
Bježeći s posjeda, 46-godišnjak se zapleo u šiljastu, električnu mrežu koja je ranije postavljena radi zaštite od divljih životinja.
Na tom području, naime, česti su problemi s divljim svinjama i vukovima. Uspio je napraviti još nekoliko koraka prije nego što se srušio, a njegovi saučesnici su ga ostavili i pobjegli.
Obdukcija, koja je već naložena, utvrdiće da li je smrt nastupila zbog puknuća bedrene arterije ili zbog drugih povreda zadobijenih pri padu.
Karabinjeri su se jutros, uprkos jakoj kiši, vratili na mjesto događaja radi dodatne istrage.
