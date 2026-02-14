Logo
Large banner

Rubio iz Minhena otkriva kako napreduju pregovori o Ukrajini

14.02.2026

12:15

Komentari:

0
Марко Рубио
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Strane u pregovaračkom procesu o Ukrajini usjpele su da smanje listu spornih pitanja, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Govor američkog državnog sekretara pratili su srpski član Predsejdništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema Rubijevim riječima, najteža pitanja su i dalje tu i rad na rješavanju je u toku. Dodao je i da će SAD učiniti sve što je moguće da okončaju ukrajinski sukob,.

Kako prenosi "Gardijan", Rubio je odbacio sugestiju moderatora da Rusi nisu zainteresovani za pregovore, rekavši da to "ne znamo".

"Oni kažu da jesu i pod kojim uslovima su bili spremni da to urade i da li možemo pronaći uslove koji su prihvatljivi za Ukrajinu na koje će Rusija uvijek pristati", rekao je.

Ана тришић бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Istorijsko pravo Srba u Srpskoj i Srbiji na zajedničku budućnost

Rekao je da su SAD uspjele da "napreduju" u razgovorima i da će se dalji razgovori održati u utorak.

"Ne mislim da bi iko u ovoj prostoriji bio protiv pregovaračkog rješenja, sve dok su uslovi pravedni i održivi, a to je ono što želimo da postignemo i nastavićemo da pokušavamo da to postignemo čak i dok se sve ove druge stvari budu dešavale na frontu sankcija i tako dalje", naveo je.

On je istakao da su "mnogi u svijetu su došli do zaključka da je era zapadne dominacije završena"

"Ideja svijeta bez granica i zamjena nacionalnih interesa globalnim poretkom pokazala se glupom. Na Zapadu su se nadali da će ekonomske i trgovinske veze zameniti zadatke države", izjavio je američki državni sekretar.

UN imaju potencijal, ali nemaju odgovore u krizama

Govoreći o UN, on je rekao da ova organizacija nije uspjela da okonča konflikt u Ukrajini, kao i da su pregovori strana postali mogući zahvaljujući SAD.

"UN imaju ogroman potencijal, ali po najhitnijim pitanjima nemaju odgovore i praktično ne igraju nikakvu ulogu", dodao je Rubio.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Kako je rekao, "nesuglasice između SAD i evropskih saveznika mogu se objasniti dubokom zabrinutošću Vašingtona zbog budućnosti Evrope".

"SAD su zainteresovane za jaku Evropu i smatraju da će njihove sudbine uvek biti isprepletane. Sjedinjene Države ne teže tome da se odvoje od saveznika, već žele da ožive staro prijateljstvo. Želimo da Evropa bude jaka. Vjerujemo da Evropa mora da opstane, jer su prethodna dva velika rata pokazala da su naše sudbine nerazdvojne i da će uvijek biti isprepletane", naveo je Rubio.

O odnosu sa Kinom

Rubiu je postavljeno pitanje o američkom stavu prema Kini.

On je rekao da se "naši nacionalni interesi često neće poklapati", ali je naglasio potrebu da se kanali drže otvorenim i da se razgovara o tome kako to riješiti.

"Dužni smo svijetu da pokušamo da se nosimo sa tim što bolje možemo, očigledno izbegavajući sukobe, kako ekonomske, tako i one gore" istakao je.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Minhen

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Санкање

Svijet

Djevojčica stradala tokom sankanja, druga povrijeđena

2 h

0
Бијела кућа честитала Дан заљубљених: ''Освојио си ми срце''

Svijet

Bijela kuća čestitala Dan zaljubljenih: ''Osvojio si mi srce''

2 h

0
Старица годинама лежала мртва у кући, кћерка завршила на психијатрији

Svijet

Starica godinama ležala mrtva u kući, kćerka završila na psihijatriji

2 h

0
Крај осмочасовног радног времена у Њемачкој?

Svijet

Kraj osmočasovnog radnog vremena u Njemačkoj?

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Ove dvije vrste vježbanja vam mogu pomoći ukoliko imate problem sa spavanjem

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner