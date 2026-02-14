Rubio iz Minhena otkriva kako napreduju pregovori o Ukrajini

Strane u pregovaračkom procesu o Ukrajini usjpele su da smanje listu spornih pitanja, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Govor američkog državnog sekretara pratili su srpski član Predsejdništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema Rubijevim riječima, najteža pitanja su i dalje tu i rad na rješavanju je u toku. Dodao je i da će SAD učiniti sve što je moguće da okončaju ukrajinski sukob,.

Kako prenosi "Gardijan", Rubio je odbacio sugestiju moderatora da Rusi nisu zainteresovani za pregovore, rekavši da to "ne znamo".

"Oni kažu da jesu i pod kojim uslovima su bili spremni da to urade i da li možemo pronaći uslove koji su prihvatljivi za Ukrajinu na koje će Rusija uvijek pristati", rekao je.

Republika Srpska Trišić Babić: Istorijsko pravo Srba u Srpskoj i Srbiji na zajedničku budućnost

Rekao je da su SAD uspjele da "napreduju" u razgovorima i da će se dalji razgovori održati u utorak.

"Ne mislim da bi iko u ovoj prostoriji bio protiv pregovaračkog rješenja, sve dok su uslovi pravedni i održivi, a to je ono što želimo da postignemo i nastavićemo da pokušavamo da to postignemo čak i dok se sve ove druge stvari budu dešavale na frontu sankcija i tako dalje", naveo je.

On je istakao da su "mnogi u svijetu su došli do zaključka da je era zapadne dominacije završena"

"Ideja svijeta bez granica i zamjena nacionalnih interesa globalnim poretkom pokazala se glupom. Na Zapadu su se nadali da će ekonomske i trgovinske veze zameniti zadatke države", izjavio je američki državni sekretar.

UN imaju potencijal, ali nemaju odgovore u krizama

Govoreći o UN, on je rekao da ova organizacija nije uspjela da okonča konflikt u Ukrajini, kao i da su pregovori strana postali mogući zahvaljujući SAD.

"UN imaju ogroman potencijal, ali po najhitnijim pitanjima nemaju odgovore i praktično ne igraju nikakvu ulogu", dodao je Rubio.

Republika Srpska Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Kako je rekao, "nesuglasice između SAD i evropskih saveznika mogu se objasniti dubokom zabrinutošću Vašingtona zbog budućnosti Evrope".

"SAD su zainteresovane za jaku Evropu i smatraju da će njihove sudbine uvek biti isprepletane. Sjedinjene Države ne teže tome da se odvoje od saveznika, već žele da ožive staro prijateljstvo. Želimo da Evropa bude jaka. Vjerujemo da Evropa mora da opstane, jer su prethodna dva velika rata pokazala da su naše sudbine nerazdvojne i da će uvijek biti isprepletane", naveo je Rubio.

O odnosu sa Kinom

Rubiu je postavljeno pitanje o američkom stavu prema Kini.

On je rekao da se "naši nacionalni interesi često neće poklapati", ali je naglasio potrebu da se kanali drže otvorenim i da se razgovara o tome kako to riješiti.

"Dužni smo svijetu da pokušamo da se nosimo sa tim što bolje možemo, očigledno izbegavajući sukobe, kako ekonomske, tako i one gore" istakao je.