Kraj osmočasovnog radnog vremena u Njemačkoj?

Izvor:
Feniks magazin
14.02.2026
11:02
Sindikati u Njemačkoj pokrenuli su borbu protiv vladinih planova: kancelar Fridrih Merc namjerava u potpunosti ukinuti postojeći Zakon o radnom vremenu.
Umjesto standardnog osmočasovnog radnog dana, radnicima prijete znatno duže smjene.
Radni dan koji počinje u 7 ujutro, a završava se tek u 20 časova, uskoro bi mogao postati stvarnost za milione građana Njemačke. Vlada planira ukinuti fiksno ograničenje od osam sati dnevno i zamijeniti ga maksimalnim sedmičnim radnim vremenom. Dok vlasti govore o "fleksibilizaciji", sindikati se žestoko protive ovim namjerama.
U koalicionom sporazumu jasno stoji: dnevno maksimalno radno vrijeme od osam sati biće zamijenjeno sedmičnim ograničenjem. Vladin komesar za turizam najavio je da bi odluka o ovoj izmjeni trebala biti donesena već tokom 2026. godine.
Kancelar Fridrih Merc (CDU) ide korak dalje, otvoreno govoreći o potpunom ukidanju zakona. Iako se to predstavlja kao veća fleksibilnost, Sindikat prehrambene industrije, industrije pića i ugostiteljstva (NGG) strahuje da bi to u praksi značilo:
-Radni dani do 13 sati.
-Radna sedmica do čak 73,5 sati u periodima najvećeg opterećenja.
Iz sindikata NGG poručuju da se protiv manjka radne snage treba boriti poboljšanjem uslova rada, a ne produžavanjem radnog dana.
Njemačka konfederacija sindikata (DGB) već je pokrenula kampanju pod nazivom "Snagom za 8". Na konferenciji u Ingolštatu usvojena je rezolucija "Osam sati je dovoljno – danas i u budućnosti".
„Svako ko danas zahtijeva duže radne dane ignoriše pod kolikim su pritiskom radnici već sada. Na mnogim mjestima granice prihvatljivog su odavno dostignute“, poručeno je sa skupa.
