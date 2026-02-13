Makron o komunikaciji sa Rusijom: Odlučio sam...

Odlučio sam da uspostavim direktan kanal za komunikaciju sa Rusijom, izjavio je francuski predsjednik Emanuel Makron u govoru na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Francuski lider je ocijenio da je postizanje mira u Ukrajini "nemoguće bez učešća Evropljana".

"Stoga sam odlučio da uspostavim direktan kanal komunikacije sa Rusijom, uz potpunu transparentnost za Ukrajinu, naše evropske partnere i američke saveznike", naglasio je Makron.

O slanju evropskih vojnih snaga u Ukrajinu

Makron tvrdi da zemlje EU nastoje da izbjegnu eskalaciju sukoba sa Rusijom i stoga ne šalju vojne snage u Ukrajinu.

- Od prvog dana smo odlučili da pomognemo Ukrajini, ali istovremeno da se uzdržimo od eskalacije sa Rusijom - to jest, da ne napadamo rusku teritoriju ili šaljemo kopnene trupe. Nastavljamo da se pridržavamo ovog okvira - rekao je, odgovarajući na pitanje zašto zemlje EU još nisu poslale trupe u Ukrajinu.

Makron je takođe naglasio da u Evropi ne postoji konsenzus o ovom pitanju.

"Danas nema konsenzusa, a ja ne želim da dajem obećanja koja ne mogu da ispunim. Štaviše, vjerujem da bi to moglo dovesti do gubitka kontrole nad situacijom", izjavio je francuski lider.

O bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu

Makron je još objavio da vojni štab takozvane koalicije voljnih finalizuje bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

- Organizovali smo se da podržimo Ukrajinu i to smo i učinili. U januaru smo, sa jasnim političkim mandatom, finalizovali bezbjednosne garancije koje se mogu sprovesti dan nakon uspostavljanja mira. Da bismo osigurali da je ovaj mir održiv, naše vojno osoblje finalizuje garancije i obezbjeđuje praćenje od strane Sjedinjenih Država - objasnio je francuski lider.

O kontroli naoružanja i pregovorima sa Rusijom

Francuski predsjednik je takođe najavio da će evropske zemlje započeti seriju konsultacija kako bi pripremile zajednički stav o pitanjima kontrole naoružanja prije mogućih pregovora sa Rusijom.

"Sva ova pitanja moraju pažljivo pripremiti Evropljani, jer ćemo biti za pregovaračkim stolom - i moramo biti spremni za njih. Ranije su takvi sporazumi zaključivani bez učešća Evropljana, za Evropljane, a zatim raskidani bez njihovog pristanka. Ne smijemo ponoviti ovu grešku. Stoga predlažem pokretanje serije konsultacija o ovom pitanju, koje smo već započeli sa našim britanskim i njemačkim kolegama, a koje će se proširiti na cijeli evropski format", rekao je on.