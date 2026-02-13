Makron o komunikaciji sa Rusijom: Odlučio sam...

13.02.2026
22:11
Komentari:0
Odlučio sam da uspostavim direktan kanal za komunikaciju sa Rusijom, izjavio je francuski predsjednik Emanuel Makron u govoru na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.
Francuski lider je ocijenio da je postizanje mira u Ukrajini "nemoguće bez učešća Evropljana".
"Stoga sam odlučio da uspostavim direktan kanal komunikacije sa Rusijom, uz potpunu transparentnost za Ukrajinu, naše evropske partnere i američke saveznike", naglasio je Makron.
Makron tvrdi da zemlje EU nastoje da izbjegnu eskalaciju sukoba sa Rusijom i stoga ne šalju vojne snage u Ukrajinu.
- Od prvog dana smo odlučili da pomognemo Ukrajini, ali istovremeno da se uzdržimo od eskalacije sa Rusijom - to jest, da ne napadamo rusku teritoriju ili šaljemo kopnene trupe. Nastavljamo da se pridržavamo ovog okvira - rekao je, odgovarajući na pitanje zašto zemlje EU još nisu poslale trupe u Ukrajinu.
Tenis
Grčki teniser pričao o tome kako se napio sa Federerom i Nadalom
Makron je takođe naglasio da u Evropi ne postoji konsenzus o ovom pitanju.
"Danas nema konsenzusa, a ja ne želim da dajem obećanja koja ne mogu da ispunim. Štaviše, vjerujem da bi to moglo dovesti do gubitka kontrole nad situacijom", izjavio je francuski lider.
Makron je još objavio da vojni štab takozvane koalicije voljnih finalizuje bezbjednosne garancije za Ukrajinu.
- Organizovali smo se da podržimo Ukrajinu i to smo i učinili. U januaru smo, sa jasnim političkim mandatom, finalizovali bezbjednosne garancije koje se mogu sprovesti dan nakon uspostavljanja mira. Da bismo osigurali da je ovaj mir održiv, naše vojno osoblje finalizuje garancije i obezbjeđuje praćenje od strane Sjedinjenih Država - objasnio je francuski lider.
Francuski predsjednik je takođe najavio da će evropske zemlje započeti seriju konsultacija kako bi pripremile zajednički stav o pitanjima kontrole naoružanja prije mogućih pregovora sa Rusijom.
"Sva ova pitanja moraju pažljivo pripremiti Evropljani, jer ćemo biti za pregovaračkim stolom - i moramo biti spremni za njih. Ranije su takvi sporazumi zaključivani bez učešća Evropljana, za Evropljane, a zatim raskidani bez njihovog pristanka. Ne smijemo ponoviti ovu grešku. Stoga predlažem pokretanje serije konsultacija o ovom pitanju, koje smo već započeli sa našim britanskim i njemačkim kolegama, a koje će se proširiti na cijeli evropski format", rekao je on.
Najnovije
Najčitanije
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Trenutno na programu