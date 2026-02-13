Logo
Large banner

Makron o komunikaciji sa Rusijom: Odlučio sam...

13.02.2026

22:11

Komentari:

0
Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...
Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Odlučio sam da uspostavim direktan kanal za komunikaciju sa Rusijom, izjavio je francuski predsjednik Emanuel Makron u govoru na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Francuski lider je ocijenio da je postizanje mira u Ukrajini "nemoguće bez učešća Evropljana".

"Stoga sam odlučio da uspostavim direktan kanal komunikacije sa Rusijom, uz potpunu transparentnost za Ukrajinu, naše evropske partnere i američke saveznike", naglasio je Makron.

O slanju evropskih vojnih snaga u Ukrajinu

Makron tvrdi da zemlje EU nastoje da izbjegnu eskalaciju sukoba sa Rusijom i stoga ne šalju vojne snage u Ukrajinu.

- Od prvog dana smo odlučili da pomognemo Ukrajini, ali istovremeno da se uzdržimo od eskalacije sa Rusijom - to jest, da ne napadamo rusku teritoriju ili šaljemo kopnene trupe. Nastavljamo da se pridržavamo ovog okvira - rekao je, odgovarajući na pitanje zašto zemlje EU još nisu poslale trupe u Ukrajinu.

Стефанос Циципас

Tenis

Grčki teniser pričao o tome kako se napio sa Federerom i Nadalom

Makron je takođe naglasio da u Evropi ne postoji konsenzus o ovom pitanju.

"Danas nema konsenzusa, a ja ne želim da dajem obećanja koja ne mogu da ispunim. Štaviše, vjerujem da bi to moglo dovesti do gubitka kontrole nad situacijom", izjavio je francuski lider.

O bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu

Makron je još objavio da vojni štab takozvane koalicije voljnih finalizuje bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

- Organizovali smo se da podržimo Ukrajinu i to smo i učinili. U januaru smo, sa jasnim političkim mandatom, finalizovali bezbjednosne garancije koje se mogu sprovesti dan nakon uspostavljanja mira. Da bismo osigurali da je ovaj mir održiv, naše vojno osoblje finalizuje garancije i obezbjeđuje praćenje od strane Sjedinjenih Država - objasnio je francuski lider.

O kontroli naoružanja i pregovorima sa Rusijom

Francuski predsjednik je takođe najavio da će evropske zemlje započeti seriju konsultacija kako bi pripremile zajednički stav o pitanjima kontrole naoružanja prije mogućih pregovora sa Rusijom.

"Sva ova pitanja moraju pažljivo pripremiti Evropljani, jer ćemo biti za pregovaračkim stolom - i moramo biti spremni za njih. Ranije su takvi sporazumi zaključivani bez učešća Evropljana, za Evropljane, a zatim raskidani bez njihovog pristanka. Ne smijemo ponoviti ovu grešku. Stoga predlažem pokretanje serije konsultacija o ovom pitanju, koje smo već započeli sa našim britanskim i njemačkim kolegama, a koje će se proširiti na cijeli evropski format", rekao je on.

Podijeli:

Tagovi :

Emanuel Makron

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

Svijet

Zaharova: Zapad bi trebalo da razgovara o teroru nad civilima, a ne o sponzorisanju Kijeva

3 h

0
Срушио се авион: Више страдалих у језивој несрећи

Svijet

Srušio se avion: Više stradalih u jezivoj nesreći

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp o Orbanu: Jak i moćan vođa

5 h

0
Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

Svijet

Umrla carica Nutele: Milijarderka preminula u domu

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

22

59

Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

22

55

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

22

50

Da li je grijeh prati veš na crveno slovo: Sveštenik riješio dilemu

22

44

Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner