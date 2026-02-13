Logo
Large banner

Tramp o Orbanu: Jak i moćan vođa

13.02.2026

19:56

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je premijer Mađarske Viktor Orban jak i moćan vođa sa dokazanim uspjehom u postizanju fenomenalnih rezultata.

"Viktor /Orban/ vrijedno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mjesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju reda i zakona", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Trut soušl".

Američki predsjednik je pohvalio odlične odnose Mađarske i SAD pod njegovom administracijom.

Трамп

Svijet

Tramp: Zelenski će propustiti priliku ako se ne pokrene

"Radujem se nastavku bliske saradnje, kako bi naše dvije zemlje mogle dalje da unaprijede ovaj izuzetan put ka uspjehu i saradnji", naglasio je Tramp.

On je dodao da je ponosan što je podržao kandidaturu Orbana 2022. godine, te da mu je čast što to ponovo čini.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

Svijet

Umrla carica Nutele: Milijarderka preminula u domu

2 h

0
Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

Svijet

Tramp: Zelenski će propustiti priliku ako se ne pokrene

2 h

0
Старац броји паре

Svijet

Država pred slomom: Penzije se tope, radnika sve manje

2 h

0
Мајка четири сина добила тројке у 50. години

Svijet

Majka četiri sina dobila trojke u 50. godini

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

01

Zaharova: Zapad bi trebalo da razgovara o teroru nad civilima, a ne o sponzorisanju Kijeva

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner