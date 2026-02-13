Tramp o Orbanu: Jak i moćan vođa

13.02.2026
19:56
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je premijer Mađarske Viktor Orban jak i moćan vođa sa dokazanim uspjehom u postizanju fenomenalnih rezultata.
"Viktor /Orban/ vrijedno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mjesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju reda i zakona", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Trut soušl".
Američki predsjednik je pohvalio odlične odnose Mađarske i SAD pod njegovom administracijom.
Svijet
Tramp: Zelenski će propustiti priliku ako se ne pokrene
"Radujem se nastavku bliske saradnje, kako bi naše dvije zemlje mogle dalje da unaprijede ovaj izuzetan put ka uspjehu i saradnji", naglasio je Tramp.
On je dodao da je ponosan što je podržao kandidaturu Orbana 2022. godine, te da mu je čast što to ponovo čini.
Najnovije
Najčitanije
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Trenutno na programu