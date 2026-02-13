Tramp o Orbanu: Jak i moćan vođa

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da je premijer Mađarske Viktor Orban jak i moćan vođa sa dokazanim uspjehom u postizanju fenomenalnih rezultata.

"Viktor /Orban/ vrijedno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mjesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju reda i zakona", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Trut soušl".

Američki predsjednik je pohvalio odlične odnose Mađarske i SAD pod njegovom administracijom.

"Radujem se nastavku bliske saradnje, kako bi naše dvije zemlje mogle dalje da unaprijede ovaj izuzetan put ka uspjehu i saradnji", naglasio je Tramp.

On je dodao da je ponosan što je podržao kandidaturu Orbana 2022. godine, te da mu je čast što to ponovo čini.