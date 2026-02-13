Logo
Država pred slomom: Penzije se tope, radnika sve manje

Agencije

13.02.2026

19:24

Старац броји паре
Foto: Pexels

Italija se suočava sa ozbiljnom demografskom krizom koja drastično ugrožava standard budućih generacija.

Današnji mladi su osuđeni na starost u siromaštvu zbog sve manjeg broja radnika koji će uplaćivati doprinose u penzioni sistem.

Najnoviji podaci pokazuju da osoba koja danas u Italiji odlazi u penziju može da računa na primanja u iznosu od oko 81,5 odsto svoje posljednje plate.

Za mlade koji su tek zakoračili na tržište rada, prognoze su mnogo mračnije, pošto će do 2060. godine taj procenat pasti na svega 64,8 odsto, što znači da će razlika između posljednje plate i prve penzije biti skoro dvostruko veća nego danas.

Ovo stvara ogroman generacijski jaz i nesigurnost za milione mladih ljudi koji će uprkos punom radnom stažu imati značajno manju ekonomsku moć od svojih roditelja, prenosi "Sole 24 Ore".

Procjenjuje se da će Italija do 2050. godine izgubiti oko 7,7 miliona radno sposobnih ljudi, što je smanjenje za više od 20 odsto.

Sa sve manjim brojem radnika koji uplaćuju doprinose i sve starijim stanovništvom, sistem postaje neodrživ.

U ovom trenutku, Italija troši više novca na penzije u odnosu na svoj bruto društveni proizvod nego bilo koja druga zemlja u Evropi, ali taj novac odlazi na servisiranje sadašnjih penzionera, dok buduće generacije nemaju razloga za optimizam.

Kako stanovništvo stari - a danas već skoro polovina Italijana ima više od 50 godina - politički pritisak da se sačuvaju postojeće penzije raste, ali to se dešava na direktnu štetu mladih koji tek treba da grade svoju budućnost u sistemu koji im nudi sve manje.

Pored demografije, problem su i plate koje su među najnižima u Evropi.

Dok u Njemačkoj i Francuskoj plate čine mnogo veći udio u nacionalnom bogatstvu, u Italiji je taj procenat znatno manji i stagnira već decenijama.

To je dovelo do pojave takozvanih "siromašnih zaposlenih" – ljudi koji imaju posao, ali njihova primanja nisu dovoljna za bolji standard.

Prema procjenama, oko 2,4 miliona radnika u Italiji trenutno je pod rizikom od siromaštva, a taj broj je najizraženiji među mladima i radnicima sa nižim kvalifikacijama.

Stručnjaci upozoravaju da se bez hitnih reformi i podsticanja rađanja, Italija kreće ka demografskom slomu.

Potrebno je stvoriti uslove u kojima rad donosi dostojanstvenu zaradu, a ne samo preživljavanje, kako bi se mladi motivisali da ostanu u zemlji i doprinose sistemu, inače će penzija umjesto zasluženog odmora postati borba za puko preživljavanje, zaključuje se u analizi.

