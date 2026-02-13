Више повријеђених у тешкој несрећи, међу њима и дијете

Извор:
АТВ
13.02.2026
19:20
Коментари:0
Тежа саобраћајна несрећа догодила се у петак, 13. фебруара, на магистралном путу Шујица-Купрес, потврђено је за портал "Радиосарајево.ба".
Ову информацију је потврдио портпарол Министарства унутрашњих послова Кантона 10 Славко Кришто.
"У несрећи су учествовала два путничка моторна возила у којој је наступила велика материјална штета", рекао је Кришто.
Остали спортови
Непокретна сам, морам опет на операцију: Огласила се Линдзи Вон
У наставку је додао да су три особе повријеђене, међу којима је и осмогодишње дијете.
"Саобраћај је у 17 сати био у потпуности блокиран, али сада се одвија нормално јер је увиђај при крају", рекао је Кришто за поменути портал.
Најновије
Најчитаније
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Тренутно на програму