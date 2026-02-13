Logo
Више повријеђених у тешкој несрећи, међу њима и дијете

Извор:

АТВ

13.02.2026

19:20

Удес у БиХ, троје повријеђених
Фото: Screenshot

Тежа саобраћајна несрећа догодила се у петак, 13. фебруара, на магистралном путу Шујица-Купрес, потврђено је за портал "Радиосарајево.ба".

Ову информацију је потврдио портпарол Министарства унутрашњих послова Кантона 10 Славко Кришто.

"У несрећи су учествовала два путничка моторна возила у којој је наступила велика материјална штета", рекао је Кришто.

Линдзи Вон

Остали спортови

Непокретна сам, морам опет на операцију: Огласила се Линдзи Вон

У наставку је додао да су три особе повријеђене, међу којима је и осмогодишње дијете.

"Саобраћај је у 17 сати био у потпуности блокиран, али сада се одвија нормално јер је увиђај при крају", рекао је Кришто за поменути портал.

