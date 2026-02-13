Logo
Акција "Блок" у Бањалуци: Затражен притвор Давору Самарџији

Извор:

АТВ

13.02.2026

15:40

Коментари:

0
Након испитивања Давора Самарџије (51) држављанина Хрватске, који је ухапшен у акцији "Блок" у Бањалуци, поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука затражио је за њега притвор.

Приједлог за одређивање мјере притвора упућен је Основном суду у Бањалуци.

Самарџија се терети да је починио кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога из члана 207. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

"Осумњичено лице је 1. фебруара у изнајмљеном стану у Бањалуци, неовлаштено ради продаје држао опојну дрогу марихуану", наводи се у саопштењу ОЈТ Бањалука.

Hapšenje, lisice

Хроника

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због опасности од бјекства осумњиченог, постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично д‌јело.

"О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци", наводи се у саопштењу.

ОЈТ Бањалука

Притвор

