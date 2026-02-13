Logo
Large banner

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Извор:

АТВ

13.02.2026

12:34

Коментари:

0
Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице
Фото: Pexels

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Ф.И. из Сребренице због киднаповања 16-годишње дјевојчице коју на силу угурао у аутомобил, а потом је одвезао у Дуго Поље и претукао!

Оптужницом Ф.И. је на терет стављено да је починио кривична дјела противправно лишење слободе и тјелесна повреда. Уколико се докаже кривица пријети му казна од једне до пет година затвора.

Све се одиграло 25. маја прошле године у Братунцу. Оптужени је око два сата иза поноћи на Тргу Милоша Обилића аутомобилом ”пасат” пресрео малољетницу, с којом је био у емотивној вези.

”Иако свјестан да против њене воље ограничава слободу кретања малодобном лицу, што је и хтио, оптужени је дјевојку угурао на предње сједиште. Он је сјео на мјесто возача, те је ухватио за врат, сагнуо јој главу и држао је тако како не би видјела гдје је вози. Доласком у Дуго поље код Сребренице, у близини православне црке малољетницу је извукао из возила и задао јој више удараца шаком по глави и тијелу”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је оптужени након тога малољетницу вратио у возилу, те је у јутарњим сатима довезао у стан који је она изнајмила у Сребреници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Сребреници.

Подијели:

Тагови :

otmica

kidnapovanje

premlatio djevojku

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучани за два дана пукли скоро 50.000 КМ због непрописног паркирања

54 мин

0
Полицијски службеник СИПА ухапшен у наставку акције ”Лан”

Хроника

Полицијски службеник СИПА ухапшен у наставку акције ”Лан”

1 ч

0
Случај убиства Деле: Никола Кос пуштен на слободу

Хроника

Случај убиства Деле: Никола Кос пуштен на слободу

1 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Није први пут: Трамвај искакао из шина на истом мјесту 2013. и 2017. године

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner