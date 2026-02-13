Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Извор:
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Ф.И. из Сребренице због киднаповања 16-годишње дјевојчице коју на силу угурао у аутомобил, а потом је одвезао у Дуго Поље и претукао!
Оптужницом Ф.И. је на терет стављено да је починио кривична дјела противправно лишење слободе и тјелесна повреда. Уколико се докаже кривица пријети му казна од једне до пет година затвора.
Све се одиграло 25. маја прошле године у Братунцу. Оптужени је око два сата иза поноћи на Тргу Милоша Обилића аутомобилом ”пасат” пресрео малољетницу, с којом је био у емотивној вези.
”Иако свјестан да против њене воље ограничава слободу кретања малодобном лицу, што је и хтио, оптужени је дјевојку угурао на предње сједиште. Он је сјео на мјесто возача, те је ухватио за врат, сагнуо јој главу и држао је тако како не би видјела гдје је вози. Доласком у Дуго поље код Сребренице, у близини православне црке малољетницу је извукао из возила и задао јој више удараца шаком по глави и тијелу”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је оптужени након тога малољетницу вратио у возилу, те је у јутарњим сатима довезао у стан који је она изнајмила у Сребреници.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Сребреници.
