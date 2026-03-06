Logo
Пријатељ открио у каквом је стању Бритни Спирс након хапшења

Извор:

Аваз

06.03.2026

18:06

Коментари:

0
Пријатељ открио у каквом је стању Бритни Спирс након хапшења

Бритни Спирс тренутно пролази кроз тежак период након хапшења због вожње под дејством алкохола и дроге.Њена блиска особа и бивши асистент, Шон Филип, дао је новинарима ажуриране информације о њеном стању.

Блиска особа и бивши асистент Бритни Спирс, Шон Филип, наводи да је редовно контактира и истакао је њен карактер.

"Само сам јој послао поруку: ‘Јеси ли ОК’. И рекла је: ‘ОК сам’. Питао сам је могу ли говорити о томе, а она је рекла: ‘Слободно'”, казао је Филип током емисије “Гуд морнинг Британ”.

“Волим је. Она је тако снажна особа. Сви смо били изненађени овим инцидентом, али то није њен карактер. Она је предивна”, тврди пријатељ.

Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс поново забринула обожаваоце

Њен портпарол Кејд Хадсон каже да је ово био несрећан инцидент и потпуно неопростив.

" Бритни ће предузети праве кораке и сарађивати, а надамо се да ће ово бити први корак у дуго очекиваним промјенама у њеном животу. Надамо се да ће добити потребну помоћ и подршку у овом тешком периоду", рекао је Хадсон.

Филип је током интервјуа истакао да би волио да Бритни промијени средину.

" Промјена коју бих волио да видим је да напусти Лос Анђелес. Али причам с њом редовно и она је иста коју сам познавао још од 2003. Нема одступања у њеном карактеру или личности", истакао је Хадсон.

(Аваз)

