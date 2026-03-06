Logo
Ана Ивановић усликана на Мајорки: У оваквом издању је ријетко можете видјети

Телеграф

06.03.2026

15:40

0
Фото: Instagram

Ана Ивановић, некадашња тениска шампионка која је дуго важила за једну од најљепших спортисткиња свијета, недавно је виђена на Малорца у опуштеном, природном издању.

Без шминке, са косом подигнутом у пунђу и наочарима на глави, показала је да јој је породични живот тренутно на првом мјесту.

Одевена у плаву дуксерицу и браон тренерку, Ана је дјеловала потпуно посвећено свакодневици ван гламура и медијске пажње. Папараци су је усликали док је са сином Теом излазила из вртића, а призор је многе изненадио јер је изгледала као и свака друга мајка која води дијете кући.

Пажњу јавности додатно привлаче информације да дјеца Силве, партнерке Бастиан Швајнштајгер, похађају исту школу као и Анина дјеца, због чега се спекулише да би се њихове породице могле сусрести на острву. Подсјетимо, наводна афера између фудбалера и Бугарке почела је док су Ана и Швајнштајгер још били у браку, што је касније довело до њиховог разлаза.

Ипак, према последњим фотографијама, Ивановићева настоји да води миран породични живот, фокусирајући се на одрастање својих синова и избегавајући медијске контроверзе које су пратиле период њеног развода.

(телеграф)

Ана Ивановић

Ana Ivanovic i Bastijan Švajnštajger

