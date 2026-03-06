Ана Ивановић усликана на Мајорки: У оваквом издању је ријетко можете видјети

Извор:
Телеграф
06.03.2026
15:40
Ана Ивановић, некадашња тениска шампионка која је дуго важила за једну од најљепших спортисткиња свијета, недавно је виђена на Малорца у опуштеном, природном издању.
Без шминке, са косом подигнутом у пунђу и наочарима на глави, показала је да јој је породични живот тренутно на првом мјесту.
Одевена у плаву дуксерицу и браон тренерку, Ана је дјеловала потпуно посвећено свакодневици ван гламура и медијске пажње. Папараци су је усликали док је са сином Теом излазила из вртића, а призор је многе изненадио јер је изгледала као и свака друга мајка која води дијете кући.
Пажњу јавности додатно привлаче информације да дјеца Силве, партнерке Бастиан Швајнштајгер, похађају исту школу као и Анина дјеца, због чега се спекулише да би се њихове породице могле сусрести на острву. Подсјетимо, наводна афера између фудбалера и Бугарке почела је док су Ана и Швајнштајгер још били у браку, што је касније довело до њиховог разлаза.
March 6, 2026
Ипак, према последњим фотографијама, Ивановићева настоји да води миран породични живот, фокусирајући се на одрастање својих синова и избегавајући медијске контроверзе које су пратиле период њеног развода.
(телеграф)
