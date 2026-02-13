Ана Ивановић након развода у друштву холивудске фаце

Извор:
Тенисерка Ана Ивановић, која се недавно и званично развела од бившег фудбалера Бастијана Швајнштајгера, одушевила је пратиоце на Инстаграму својом посљедњом објавом.
Након бројних слика на којима је видимо да изгледа љепше него икада, али и оних на којима приказује прелијепе предјеле, услиједила је слика с холивудском фацом.
У питању је глумац Џеф Голдблум, звезда филмова "Мува", "Парк из доба Јуре" и "Тор Рагнарок", са супругом Емили, а Ана Ивановић је слику једноставно потписала "забавно вече с пријатељима".
Алиментација коју ће Бастијан Швајштајгер плаћати сврстава се међу највеће у Европи, иако је, према писању медија, ипак нешто мања у поређењу са износима које издвајају поједине НБА звезде, Тајгер Вудс и други свјетски познати спортисти.
Њемачки и европски медији пренијели су вијест да њен бивши супруг, фудбалер Бастијан Швајштајгер, по одлуци суда мора сваког мјесеца да уплаћује 15.000 евра алиментације за сваког од њихова три сина. На годишњем нивоу, то износи чак 540.000 евра.
Тим поводом огласио се и њемачки портал "Бунте", који је детаљно писао о судској одлуци.
"Бастијан Швајнштајгер послије развода мора да плаћа луксузни начин живота своје драге на Мајорци. Бивши спортски пар живи у луксузу, а колико је новца потребно за њихове синове постало је јасно на судском поступку на Мајорци послије њиховог развода. То је отприлике девет просјечних бруто годишњих плата за стално запослене у Њемачкој", пише портал Бунте.
