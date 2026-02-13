Возач трамваја смрти предат у надлежност Тужилаштва КС

Извор:
Осумњичени возач трамваја Аднан Касаповић предат је у надлежност Тужилаштва КС гдје ће бити задржан 24 сата и у том законском року након што га испита поступајући тужилац одлучиће о даљим мјерама.
Истовремено, интензивно се подузимају и друге провјере од значаја за истрагу.
Данас је изузета одређена документација из ГРАС-а, урађен увиђај трамваја уз присуство вјештака машинске, саобраћајне и електроенергетске струке којим су руководили тужиоци Тужилаштва КС.
Из Тужилаштва наводе да о појединачним радњама које ће бити подузете, због интереса истраге, не могу комуницирати у овој фази. Такође, о узроку несреће, изјаснити ће се и накнадно вјештаци који ће доставити своје налазе Тужилаштву.
