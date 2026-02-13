Logo
Large banner

Возач трамваја смрти предат у надлежност Тужилаштва КС

Извор:

АТВ

13.02.2026

19:01

Коментари:

0
tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Осумњичени возач трамваја Аднан Касаповић предат је у надлежност Тужилаштва КС гдје ће бити задржан 24 сата и у том законском року након што га испита поступајући тужилац одлучиће о даљим мјерама.

Истовремено, интензивно се подузимају и друге провјере од значаја за истрагу.

Данас је изузета одређена документација из ГРАС-а, урађен увиђај трамваја уз присуство вјештака машинске, саобраћајне и електроенергетске струке којим су руководили тужиоци Тужилаштва КС.

Сарајево несрећа

Хроника

Након стравичне трагедије: ГРАС повукао чешке трамваје из употребе

Из Тужилаштва наводе да о појединачним радњама које ће бити подузете, због интереса истраге, не могу комуницирати у овој фази. Такође, о узроку несреће, изјаснити ће се и накнадно вјештаци који ће доставити своје налазе Тужилаштву.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

tramvaj

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дојава о бомби у средњој школи у БиХ

Хроника

Дојава о бомби у средњој школи у БиХ

5 ч

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Хроника

Након стравичне трагедије: ГРАС повукао чешке трамваје из употребе

5 ч

0
Акција "Блок" у Бањалуци: Затражен притвор Давору Самарџији

Хроника

Акција "Блок" у Бањалуци: Затражен притвор Давору Самарџији

6 ч

0
Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља

Хроника

Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner