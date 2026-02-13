Logo
Large banner

Дојава о бомби у средњој школи у БиХ

Извор:

Аваз

13.02.2026

16:59

Коментари:

0
Дојава о бомби у средњој школи у БиХ

На мејл адресу средње школе у Лукавцу, у БиХ, данас је дошла порука да је постављен експлозив због чега је извршена евакуација.

Данас, 13. фебруара око 12.50 сати ПС Лукавац је запримила пријаву да је на мејл адресу средње школе у Лукавцу запримљен мејл садржаја да је постављен експлозив у просторе школа у Лукавцу, након чега је извршена евакуација у свим школама на подручју града Лукавца.

"У току су провјере и вршење контрадиверзионих прегледа од стране овлаштених службених лица Управе полиције МУП ТК", рекли су из МУП ТК, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови :

дојава о бомби

Lukavac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Хроника

Након стравичне трагедије: ГРАС повукао чешке трамваје из употребе

1 ч

0
Акција "Блок" у Бањалуци: Затражен притвор Давору Самарџији

Хроника

Акција "Блок" у Бањалуци: Затражен притвор Давору Самарџији

2 ч

0
Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља

Хроника

Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља

3 ч

1
Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

Хроника

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner