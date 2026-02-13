Дојава о бомби у средњој школи у БиХ

Извор:
13.02.2026
На мејл адресу средње школе у Лукавцу, у БиХ, данас је дошла порука да је постављен експлозив због чега је извршена евакуација.
Данас, 13. фебруара око 12.50 сати ПС Лукавац је запримила пријаву да је на мејл адресу средње школе у Лукавцу запримљен мејл садржаја да је постављен експлозив у просторе школа у Лукавцу, након чега је извршена евакуација у свим школама на подручју града Лукавца.
"У току су провјере и вршење контрадиверзионих прегледа од стране овлаштених службених лица Управе полиције МУП ТК", рекли су из МУП ТК, преноси Аваз.
