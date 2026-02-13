Logo
Након стравичне трагедије: ГРАС повукао чешке трамваје из употребе

13.02.2026

16:30

Трамвај искочио из шина у Сарајеву
Фото: Samır Jordamovıc/Anadolija

На прес конференцији Владе Кантона Сарајево министар саобраћаја КС Аднан Штета казао је како су стари трамваји тренутно повучени из употребе.

"Грас је повукао чешке трамваје јутрос, док се не заврши вјештачење постојећег трамваја, они не возе. Није био налог за повлачење него су они повукли из предострожности док се не утврди узрок несреће и не виде да евентуално није био узрок у тим трамвајима", казао је Штета.

доктор-љекар-стетоскоп

Србија

Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог

У данашњем обраћању они су говорили о одговорности, као и сигурности и капацитетима градског превоза.

"Капацитет трамвајски није одговарајући, због тога се користе и стари трамваји. Ја бих био најсретнији да имамо 45 нових трамваја и да се они само користе. Али, нажалост, то још нисмо успјели", казао је, преноси Аваз.

