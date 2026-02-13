Након стравичне трагедије: ГРАС повукао чешке трамваје из употребе

"Грас је повукао чешке трамваје јутрос, док се не заврши вјештачење постојећег трамваја, они не возе. Није био налог за повлачење него су они повукли из предострожности док се не утврди узрок несреће и не виде да евентуално није био узрок у тим трамвајима", казао је Штета.

Србија Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог

У данашњем обраћању они су говорили о одговорности, као и сигурности и капацитетима градског превоза.

"Капацитет трамвајски није одговарајући, због тога се користе и стари трамваји. Ја бих био најсретнији да имамо 45 нових трамваја и да се они само користе. Али, нажалост, то још нисмо успјели", казао је, преноси Аваз.