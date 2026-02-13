Roditelji tvrdili da je majka imala pobačaj, pa je policija našla mrtvu bebu na neočekivanom mjestu

Majka iz Kentakija i njen suprug optuženi su za ubistvo svoje bebe nakon što je žena navodno tvrdila da je doživjela pobačaj, neposredno prije nego što su vlasti pronašle tijelo novorođenčeta ispred njihove kuće.

Di-En Benet i Čarls Benet privedeni su ove nedjelje, više od godinu dana nakon što je tijelo djeteta pronađeno, i optuženi su za po jednu tačku optužnice za ubistvo iz nehata i prikrivanje rođenja djeteta, saopštile su vlasti. Di-En Benet se takođe tereti za dodatne optužbe za ometanje dokaza i skrnavljenje leša.

Prema saopštenju Državne policije Kentakija, istraga protiv para započela je u petak, 29. novembra 2024. godine. Jedinica Post 7 iz Ričmonda odgovorila je na poziv hitnoj službi (911) oko 10:30 časova u vezi sa ženom koja je prijavila "mogući pobačaj“. Žena, kasnije identifikovana kao Di-En Benet, prevezena je u lokalnu bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći.

Policija je navela da su, dok su bili u bolnici, supružnici "obavijestili nadležne da se novorođenče i dalje nalazi u njihovoj kući", koja se nalazi u ulici Luis Lejn u Bunvilu, u Kentakiju, prenosi Law&Crime.

"Policajci i detektivi su otišli na adresu, gdje su pronašli beživotno novorođenče niz nasip ispred kuće", naveo je u saopštenju portparol Posta 7 Džastin Kirni. Mrtvozornik okruga Ousli, Rob Morgan, proglasio je smrt djeteta na licu mjesta.

Vlasti su tijelo djeteta prevezle u Kancelariju državnog medicinskog vještaka u Frankfortu, Kentaki, radi obdukcije kako bi se utvrdio način i uzrok smrti. Rezultati obdukcije još nisu javno objavljeni.

Supružnici Benet se trenutno nalaze u pritvoru bez prava na kauciju. Prema sudskim zapisima, zakazano je da se pojave pred sudom na saslušanju 2. marta ujutru, prenosi Telegraf.