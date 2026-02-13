Logo
UZNEMIRUJUĆE Krv i zubi po podu: Masovna tuča u avionu usred leta

Izvor:

Agencije

13.02.2026

16:31

Komentari:

0
Туча у авиону
Foto: Screenshot

Zbog masovne tuče koja je izbila između britanskih putnika na letu iz Turske za Mančester avion je hitno preusmjeren da sleti u Brisel.

Dramatični snimci prikazuju putnike kako vrište dok gledaju razmjenu udaraca i rvanje u prolazu između sjedišta.

Операција

Srbija

Ovo su mogući uzroci dvije smrti u Čačku nakon operacije krajnika

Haos se brzo proširio u avionu, a prestravljene porodice i stariji putnici bili su uhvaćeni međusobnom okršaju.

Očevici su opisali da su vidjeli krv na sjedištima i zube razbacane po podu.

Do haosa je došlo kada je jedan putnik navodno pokušao da otme telefon drugom.

Policija je ušla u avion po slijetanju u Brisel i privela dvije osobe, prenosi "Dejli Mejl".

Putnici su tvrdili da je jedan od privedenih mnogo pio i imao rasističke izjave prije nego što je ušao u sukob sa kabinskim osobljem oko cigareta.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik najavio veće plate u zdravstvu i dodatak od 250 KM

"U jednom trenutku je postalo veoma nasilno. Putnici su bili uznemireni. Ljudi su bili uplašeni. Atmosfera je postala haotična", rekao je jedan putnik.

Pilot je kasnije rekao putnicima da za 30 godina letenja može da nabroji svoja prinudna slijetanja na prste jedne ruke, dodajući da nikada nije vidio tako nasilan incident.

Avion je kasnije nastavio ka Mančesteru nakon neplaniranog preusmjeravanja.

