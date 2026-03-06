Logo
Šokantan potez zaručnice Luke Dončića: Da li je velikoj ljubavi došao kraj

ATV

ATV

06.03.2026

11:07

Анамариа Голтес
Foto: Instagram

Već neko vrijeme u javnosti kruže glasine da su Anamaria Goltes i Luka Dončić prekinuli.

Nagađanja je dodatno potaknula Anamarijina odluka da na svom Instagram profilu izbriše sve zajedničke fotografije, što je šokiralo sve fanove poznatog para.

Objave na kojima je bila s Lukom Dončićem nestale su s Instagram profila Anamarije Goltes. Primjerice, više nema fotografije njihovih zaruka na otoku Bled. Ovim potezom Goltes je dodatno potaknula glasine da je njihova ljubavna veza završila prije nekoliko mjeseci.

Никола Јокић

Košarka

Jokić ponovo pokazao zašto je najbolji

Nagovještaje i glasine da je veza napeta potaknuli su događaji na društvenim mrežama, gd‌je su mnogi prvi primijetili da NBA zvijezda dugo nije lajkovala nijednu Anamarijinu objavu, dok je na drugima bio darežljiv s lajkovima.

Anamarija je dodatno potaknula nagađanja objavom desetljetnog osvrta na najljepše trenutke svog života, u koji nije uvrstila niti jednu fotografiju s Lukom, iako su par od 2016. Također nisu slali javne čestitke na društvenim mrežama ovog Valentinova, iako su to redovito činili u prošlosti.

Anamarija i Luka zaručili su se 2023. na Bledu. U tom razdoblju dobili su dvije kćeri, Gabriela je rođena 2023., a Olivia se obitelji pridružila u decembru prošle godine. Anamarija se prije rođenja druge kćeri vratila u Sloveniju, dok Luka cijelo vrijeme živi u SAD-u.

